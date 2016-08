Sanidad tiene pendientes de cobro 303 millones por atender a pacientes foráneos

¿Y en Cataluña por que no hay dinero para sanidad? ¿ahí también es culpa de la misma mafia que dices? vete una temporada a vivir fuera de España a EEUU, Inglaterra, República Dominicana o a casi todos los países del mundo y veras como funciona ahí la sanidad, no tiene nada que ver con lo que ocurre en España, que cualquiera hace uso de la sanidad sin pagar nada y sin haber ni cotizado antes, lo que ocurre en España no ocurre en casi ningún país del mundo, manteros, gorrillas, okupas y inmigrantes ilegales con sanidad gratis en España.

¿ Y que quieres decir que solo los españoles de las demás comunidades de España son un gasto para los valencianos? ¿y los que no son españoles que? ¿no son un gasto también? un valenciano va a viajar al resto de España y le tratan en todos lados igual, pero con los extranjeros no ocurre lo mismo con todos, hay algunos que no pagan nada y lo pagamos todos los españoles que pagan impuestos y a ellos les sale gratis, cosa que en otros países no ocurre así y aquí no debería de ser distinto para los extranjeros, pero como es dinero publico no les importa eso parece, los españoles están en España que es su país. Los extranjeros no están en su país y alguien debe hacerse cargo de las facturas y no deberían de ser los españoles con sus impuestos los que paguen estas facturas.