El PP no descarta apoyar los cargos, lo que dejaría a los tránsfugas la decisión del Pleno

El nombramiento de Pedro de Gea y Miguel Castelló como directores generales está en estos momentos en las manos del PP y de los dos concejales no adscritos, que aún no han definido su voto.

Dado que Guanyar y Compromís han dejado claro que no van a apoyar la propuesta, su aprobación en el Pleno dependerá de la oposición. C's señaló ayer que no apoyará la propuesta. La portavoz, Yaneth Giraldo, no ve «justo que habiendo tantas necesidades en el Ayuntamiento que ahora de buenas a primeras el alcalde con un decreto decida subir el sueldo a dos asesores suyos para luego incorporar a dos asesores más. Hay necesidades más importantes, como ampliar la Policía Local o los bomberos y contratar otros funcionarios».

Sin embargo, el PP, que inicialmente fue crítico con la propuesta por entender que no cumplía los requisitos, ayer no descartaba votar a favor de la misma. «Estamos esperando a que desde Alcaldía se nos informe de cuál es la propuesta y se nos justifique la necesidad de los nombramientos, así como su idoneidad», expuso el portavoz, Luis Barcala. «La figura del director general la vemos adecuada para reforzar y poner orden en aquellas áreas esenciales que no están funcionando», asegura.

Así las cosas, si finalmente su voto es favorable a la creación de las direcciones generales, el alcalde sumaría a sus seis votos otros ocho más, pero aún le quedaría uno más para la mayoría, que tendría que venir de los tránsfugas, Nerea Belmonte o Fernando Sepulcre.

Eso sí, después asignar esos cargos a De Gea y Castelló se podría enfrentar con el rechazo de la Junta de Gobierno Local.