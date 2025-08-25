Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Luis Gayà, en el calentamiento. VCF
Contracrónica

Veinte minutos para el olvido de Gayà

El capitán cometió un error de marca en el gol de Osasuna y luego fue expulsado. «Pido disculpas. Estoy dolido por haber tirado el brazalete, ha sido gesto de rabia, espero que no se malinterprete», dice el capitán tras ver la roja

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:39

No fue la mejor tarde para José Luis Gayà. El capitán del Valencia afrontaba un partido especial para él, puesto que el de El Sadar ... era el encuentro número 313 que disputaba con la camiseta blanquinegra en Liga. Una cifra que le permite igualar a Miguel Ángel Angulo en ese particular ranking histórico, colocándose como el quinto jugador del Valencia con más apariciones en el campeonato nacional. Manuel Mestre (323), David Albelda (352), Ricardo Arias (377) y Fernando Gómez Colomer (420) ocupan los cuatro primeros puestos en esta faceta, por lo que es probable que el lateral zurdo alcance a Mestre en la presente temporada. Pero tardará un poco más de lo esperado, ya que la tarde en Pamplona se volvió aciaga, y duró apenas veinte minutos. Una roja directa terminó con su partido.

Espacios grises

