Gayà, expulsado el día en el que entra en el top 5 con más partidos en la historia del Valencia Ante Osasuna, el capitán blanquinegro suma 313 choques con el equipo de su vida y supera a Miguel Ángel Angulo

Lourdes Martí Valencia Domingo, 24 de agosto 2025, 17:40

José Gayà sigue sumando minutos en el club de su vida. Aunque esta efeméride quedará eclipsada por su absurda expulsión en el minuto 21 de partido en El Sadar. El capitán del Valencia juega frente a Osasuna su partido 313 con la entidad. Con esta cifra, el de Pedreguer supera a Miguel Ángel Angulo y entra en el top 5 de futbolistas con más partidos con la elástica blanquinegra en Primera. Manuel Mestre (323), David Albelda (352), Ricardo Arias (377) y Fernando Gómez Colomer (420) ocupan los cuatro primeros puestos por lo que es probable que el lateral zurdo alcance a Mestre en la presente temporada.

Gayà, que cumplió el pasado 25 de mayo 30 años, nunca ha vestido una camiseta diferente a la del Valencia. El de Pedreguer llegó con once años a la Ciudad Deportiva de Paterna y, en 2022, en otra de esas temporadas convulsas, firmó su renovación hasta 2027. «Para toda la vida», dijo. El capitán está cerca de convertirse en uno de esos one club man, una rara avis en la actualidad.

El de Pedreguer, uno de los futbolistas más queridos por una afición demasiado acostumbrada a despedirse de sus canteranos, no tuvo ante Osasuna su día ya que fue expulsado al darle una patada a Víctor Muñoz y dejando a su equipo con 10 jugadores.