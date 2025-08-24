Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet prevé más lluvias en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
José Gayà, durante un partido de LaLiga. IVÁN ARLANDIS

Gayà, expulsado el día en el que entra en el top 5 con más partidos en la historia del Valencia

Ante Osasuna, el capitán blanquinegro suma 313 choques con el equipo de su vida y supera a Miguel Ángel Angulo

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 17:40

José Gayà sigue sumando minutos en el club de su vida. Aunque esta efeméride quedará eclipsada por su absurda expulsión en el minuto 21 de partido en El Sadar. El capitán del Valencia juega frente a Osasuna su partido 313 con la entidad. Con esta cifra, el de Pedreguer supera a Miguel Ángel Angulo y entra en el top 5 de futbolistas con más partidos con la elástica blanquinegra en Primera. Manuel Mestre (323), David Albelda (352), Ricardo Arias (377) y Fernando Gómez Colomer (420) ocupan los cuatro primeros puestos por lo que es probable que el lateral zurdo alcance a Mestre en la presente temporada.

Gayà, que cumplió el pasado 25 de mayo 30 años, nunca ha vestido una camiseta diferente a la del Valencia. El de Pedreguer llegó con once años a la Ciudad Deportiva de Paterna y, en 2022, en otra de esas temporadas convulsas, firmó su renovación hasta 2027. «Para toda la vida», dijo. El capitán está cerca de convertirse en uno de esos one club man, una rara avis en la actualidad.

El de Pedreguer, uno de los futbolistas más queridos por una afición demasiado acostumbrada a despedirse de sus canteranos, no tuvo ante Osasuna su día ya que fue expulsado al darle una patada a Víctor Muñoz y dejando a su equipo con 10 jugadores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Una conductora estampa su coche contra el muro de una urbanización en Cullera al intentar aparcar
  3. 3 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  4. 4 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  5. 5 La presentadora Pepa Navarro rompe a llorar tras el repentino fallecimiento del periodista Javier Cid a los 46 años
  6. 6 El municipio de playas paradisíacas poco conocido que parece el Caribe y está a 30 minutos de Valencia: «Faltan palabras para describirlo»
  7. 7 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  8. 8 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro
  9. 9 Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo
  10. 10 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Gayà, expulsado el día en el que entra en el top 5 con más partidos en la historia del Valencia

Gayà, expulsado el día en el que entra en el top 5 con más partidos en la historia del Valencia