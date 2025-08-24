En directo, CA Osasuna - Valencia CF

Secciones
Domingo, 24 de agosto 2025, 16:06
16:50
El que fuese mano derecha de Rubén Baraja ahora se encuentra como segundo entrenador de Alessio Lisci en Osasuna. El italiano Lisci se formó como entrenador en el Levante, club con el que llegó a Primera División en la temporada 2021-22. Hoy Chema Sanz y él debutan ante su nuevo público.
16:46
El escocés es cauto: «No puedo hablar de jugadores de otros equipos. Hay mucha actividad todavía. Seguimos trabajando y si sigue habiendo oportunidades para mejorar el equipo quizá todavía haremos algo esta semana. Estamos mirando posiciones de ataque».
16:46
Así habla el CEO del club de Mestalla: «Hugo está viajando a Croacia y mañana pasará reconocimiento médico. Almeida es jugador del Valencia y va a continuar siéndolo».
16:43
El Valencia acumula cuatro temporadas sin perder en Pamplona. Así quedaron los últimos cinco enfrentamientos entre Osasuna y Valencia en El Sadar: 3-3, 0-1, 1-2, 1-4 y 3-1.
16:41
Corberán habla claro: «Danjuma puede aportar muchas cosas, sabemos de su versatilidad y de las condiciones que tiene. Esperemos que su mentalidad esté centrada en ayudar al equipo. Ellos presionan muy arriba, tenemos que ser capaces de jugar la espalda».
16:40
El entrenador, sobre jugar a domicilio: «La temporada pasada hicimos buenos partidos fuera de casa, la identidad del equipo no cambia en casa o fuera. Queremos demostrar nuestras armas. No nos afecta el estadio, tratamos de jugar el partido entendiéndolo».
16:39
Sobre el trabajo de la plantilla: «El equipo está trabajando con muchas ganas. Tratando de analizar, corregir e implementar ideas. Que cada partido sirva para mejorar».
16:35
Los locales jugarán con defensa de cuatro y un único punta, igual que el Valencia. Así forman los rojillos: Sergio Herrera, Juan Cruz, Boyomo, Catena, Rosier, Moncayola, Torró, Aimar Oroz, Víctor Muñoz, Budimir y Moi Gómez.
16:17
El equipo blanquinegro parte con un 4-3-3. Estos son los hombres de inicio: Julen, Gayà, Copete, Tárrega, Foulquier, Javi Guerra, Pepelu, Dani Raba, Diego López, Danjuma y Luis Rioja.
16:11
¡Buenas tardes! Les damos la bienvenida a la retransmisión del primer partido a domicilio del Valencia Club de Fútbol esta temporada. A las 17 horas los hombres de Carlos Corberán se medirán ante Osasuna en El Sadar. ¡Gran tarde de fútbol!
Alessio Lisci
4-3-3
Sergio Herrera
portero
Valentin Rosier
defensa
Enzo Boyomo
defensa
Alejandro Catena
defensa
Juan Cruz Álvaro Armada
defensa
Moi Gómez
centrocampista
Lucas Torró
centrocampista
Aimar Oroz
centrocampista
Jon Moncayola
Delantero
Ante Budimir
Delantero
Víctor Muñoz
Delantero
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Dimitri Foulquier
defensa
César Tárrega
defensa
José Manuel Arias Copete
defensa
José Gayà
defensa
Luis Rioja
centrocampista
José Luis García Vayá
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
Diego López
centrocampista
Arnaut Danjuma
Delantero
Dani Raba
Delantero
0%
OSA
0%
VAL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
