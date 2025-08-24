En directo, CA Osasuna - Valencia CF

16:50

Tarde de reencuentro con Chema Sanz

El que fuese mano derecha de Rubén Baraja ahora se encuentra como segundo entrenador de Alessio Lisci en Osasuna. El italiano Lisci se formó como entrenador en el Levante, club con el que llegó a Primera División en la temporada 2021-22. Hoy Chema Sanz y él debutan ante su nuevo público.