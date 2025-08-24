Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LaLiga EA Sports Jornada 2 D24/08 · Árbitro: Jesús Gil Manzano

Escudo Club Atlético Osasuna

Osasuna

17:00h.

Valencia

Escudo Valencia Club de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

OSA

[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

José Luis Gayà, Hugo Duro y Diego López, del Valencia, abrazándose. EFE

En directo, CA Osasuna - Valencia CF

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo blanquinegro en El Sadar

Minuto a minuto

José Martí

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 16:06

16:50

Tarde de reencuentro con Chema Sanz

El que fuese mano derecha de Rubén Baraja ahora se encuentra como segundo entrenador de Alessio Lisci en Osasuna. El italiano Lisci se formó como entrenador en el Levante, club con el que llegó a Primera División en la temporada 2021-22. Hoy Chema Sanz y él debutan ante su nuevo público.

16:46

Ron Gourlay se pronuncia sobre Sadiq

El escocés es cauto: «No puedo hablar de jugadores de otros equipos. Hay mucha actividad todavía. Seguimos trabajando y si sigue habiendo oportunidades para mejorar el equipo quizá todavía haremos algo esta semana. Estamos mirando posiciones de ataque».

16:46

Ron Gourlay, sobre Guillamón y Almeida

Así habla el CEO del club de Mestalla: «Hugo está viajando a Croacia y mañana pasará reconocimiento médico. Almeida es jugador del Valencia y va a continuar siéndolo».

16:43

El Sadar, tierra de alegrías valencianistas

El Valencia acumula cuatro temporadas sin perder en Pamplona. Así quedaron los últimos cinco enfrentamientos entre Osasuna y Valencia en El Sadar: 3-3, 0-1, 1-2, 1-4 y 3-1.

16:41

Corberán, sobre la titularidad de Danjuma

Corberán habla claro: «Danjuma puede aportar muchas cosas, sabemos de su versatilidad y de las condiciones que tiene. Esperemos que su mentalidad esté centrada en ayudar al equipo. Ellos presionan muy arriba, tenemos que ser capaces de jugar la espalda».

16:40

Declaraciones de Carlos Corberán

El entrenador, sobre jugar a domicilio: «La temporada pasada hicimos buenos partidos fuera de casa, la identidad del equipo no cambia en casa o fuera. Queremos demostrar nuestras armas. No nos afecta el estadio, tratamos de jugar el partido entendiéndolo».

16:39

Habla Corberán

Sobre el trabajo de la plantilla: «El equipo está trabajando con muchas ganas. Tratando de analizar, corregir e implementar ideas. Que cada partido sirva para mejorar».

16:35

La alineación de Osasuna

Los locales jugarán con defensa de cuatro y un único punta, igual que el Valencia. Así forman los rojillos: Sergio Herrera, Juan Cruz, Boyomo, Catena, Rosier, Moncayola, Torró, Aimar Oroz, Víctor Muñoz, Budimir y Moi Gómez.

16:17

La alineación del Valencia

El equipo blanquinegro parte con un 4-3-3. Estos son los hombres de inicio: Julen, Gayà, Copete, Tárrega, Foulquier, Javi Guerra, Pepelu, Dani Raba, Diego López, Danjuma y Luis Rioja.

16:11

¡Bienvenidos a la retransmisión!

¡Buenas tardes! Les damos la bienvenida a la retransmisión del primer partido a domicilio del Valencia Club de Fútbol esta temporada. A las 17 horas los hombres de Carlos Corberán se medirán ante Osasuna en El Sadar. ¡Gran tarde de fútbol!

Alineación y estadísticas

Alessio Lisci

4-3-3

Alineación

Sergio Herrera

portero

Valentin Rosier

defensa

Enzo Boyomo

defensa

Alejandro Catena

defensa

Juan Cruz Álvaro Armada

defensa

Moi Gómez

centrocampista

Lucas Torró

centrocampista

Aimar Oroz

centrocampista

Jon Moncayola

Delantero

Ante Budimir

Delantero

Víctor Muñoz

Delantero

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Dimitri Foulquier

defensa

César Tárrega

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

José Gayà

defensa

Luis Rioja

centrocampista

José Luis García Vayá

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

Diego López

centrocampista

Arnaut Danjuma

Delantero

Dani Raba

Delantero

Estadísticas

0%

VAL

OSA

0%

VAL

VAL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

