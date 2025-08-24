Gourlay habla sobre la salida de Guillamón y desvela los planes con Almeida El CEO de Fútbol del Valencia se resiste a dar nombres de las posibles incorporaciones en ataque

Lourdes Martí Valencia Domingo, 24 de agosto 2025, 17:01

A una semana del cierre de mercado, el Valencia continúa trabajando en salidas y entradas. Ron Gourlay habló sobre algunas de las operaciones que su «equipo de trabajo» está realizando para lograr una plantilla competitiva y que sea del agrado de Carlos Corberán.

El CEO de Fútbol del Valencia confirmó que minutos antes del partido frente a Osasuna, Hugo Guillamón ya había puesto rumbo a su próximo destino. «Él sigue siendo jugador nuestro, pero está viajando a Croacia y mañana pasará reconocimiento médico para jugar con el Hajduk Split, por su parte, Almeida es futbolista blanquinegro y continuará siéndolo«, dijo el mandatario en los micrófonos de la televisión con derechos para emitir el partido.

Por otra parte, y aunque Gourlay no hizo referencia, el club también trabaja en la salida de futbolistas como Sergi Canós y Alberto Marí, que no cuentan con la confianza del preparador de Cheste.

En numerosas ocasiones, Corberán ha comentado la necesidad que tiene de fichar futbolistas de ataque, en este sentido, el CEO de fútbol, confirmó que se está trabajando en ello aunque no quiso hacer referencia explícita ni a Umar Sadiq ni a Ramazani.

Ampliar Umar Sadiq quiere jugar en el Valencia. AFP

«No puedo hablar de jugadores que no son del Valencia, el equipo que está trabajando para mí está haciendo lo posible porque lleguen las mejores opciones, si hay oportunidad de incorporarlos ya se verá», dijo. «No voy a hablar de jugadores de otros clubes, sería irrespetuoso, estamos mirando opciones de ataque», insistió para concluir.