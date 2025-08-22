Cuenta atrás para la marcha de Hugo Guillamón al Hajduk Split croata

Pablo Lara Valencia Viernes, 22 de agosto 2025, 18:33 | Actualizado 19:36h. Comenta Compartir

Uno de los culebrones del verano en el Valencia está cerca de resolverse. El nombre más repetido durante la pretemporada de los de Corberán ha sido el de Hugo Guillamón, y no precisamente por su rendimiento, sino porque ni siquiera ha llegado a disputar un solo minuto. En la rampa de salida desde que regresó de vacaciones, el mediocentro, que no entra en los planes del técnico, parece tener ya un nuevo destino. El canterano blanquinegro ha recibido ofertas de varios clubes de LaLiga, pero finalmente ha sido el Hajduk Split, desde Croacia, quien ha tomado la delantera con una propuesta que ha despertado gran interés en el jugador y que está a punto de cerrarse.

La ruptura entre Guillamón y el Valencia no se ha fraguado únicamente en esta pretemporada. Para entender el desenlace, hay que remontarse a la pasada campaña. La temporada 2024/25 fue de más a menos para el futbolista. Con Baraja en el banquillo, el vasco formaba parte de la rotación e incluso del once titular: en la primera vuelta disputó 11 partidos, sumando 514 minutos y 6 titularidades, cifras que evidenciaban que no era un descarte. Sin embargo, con el equipo hundido en la clasificación, la llegada de Corberán al banquillo y la irrupción de Barrenechea y Javi Guerra en el centro del campo marcaron un giro en su situación. Los números de la segunda vuelta lo confirmaron: Guillamón solo participó en seis encuentros —tres en Copa del Rey y tres en Liga, donde apenas acumuló 26 minutos—, un papel claramente residual para el técnico de Cheste.

Con el Valencia soñando con la Conference League y tras lograr la permanencia con el «milagro Corberán», estaba claro que Hugo no entraba en los planes del nuevo proyecto. Aunque el entrenador ya se lo había transmitido en la recta final del curso, el jugador se presentó al primer día de pretemporada con la intención de pelear por un puesto. Sin embargo, desde el inicio Corberán lo apartó de la dinámica del grupo, enviándolo a la grada en los amistosos. Así ha transcurrido su verano: silencioso, apartado y a la espera de destino. Ahora, a falta de 11 días para que cierre el mercado, el canterano parece muy cerca de despedirse de Mestalla tras cinco temporadas en el primer equipo. Solo falta el anuncio oficial.

Canós y Dimitrievski, por el mismo camino

Guillamón no es el único en esta situación. Canós y Dimitrievski también forman parte de los jugadores con los que el técnico no cuenta, aunque públicamente no se haya pronunciado al respecto.

En el caso del atacante de Nules, su continuidad en la plantilla parecía asegurada. Durante los meses en los que Corberán dirigió al equipo la pasada temporada, el extremo fue uno de los principales revulsivos desde el banquillo. Sin embargo, su bajo rendimiento y la lesión sufrida en el tramo final impidieron que dejara buenas sensaciones. Ya recuperado, inició la pretemporada con buen pie: sumó minutos y se estrenó como goleador del equipo al transformar un penalti frente al Castellón. También participó en el duelo contra el Leganés, que acabaría siendo su último partido con la camiseta blanquinegra, ya que desde entonces pasó a engrosar, junto a Guillamón, la lista de descartes. Pese a todo un verano en busca de salida, Canós sigue sin equipo y las ofertas no terminan de llegar.

Por su parte, Dimitrievski completa el grupo de jugadores señalados por Corberán. Aunque en rueda de prensa el técnico aseguró estar «muy contento con su actitud y satisfecho con la portería esta temporada», la intención del club es darle salida y mantener a Rivero como segundo guardameta tras Agirrezabala. El portero macedonio cuenta con buen cartel en el mercado, especialmente en España, donde dejó un gran recuerdo en su etapa en el Rayo Vallecano. Uno de los equipos interesados es el Levante, que junto a otras alternativas para reforzar su portería, valora seriamente acometer la operación en la recta final del mercado.