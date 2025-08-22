Nuno, extécnico del Valencia, puede ser despedido

Pablo Lara Valencia Viernes, 22 de agosto 2025, 19:02 Comenta Compartir

El que fuera entrenador del Valencia, Nuno Espírito Santo, se juega su continuidad en el banquillo del Nottingham Forest. En la rueda de prensa previa a la segunda jornada de la Premier League, en la que su equipo se enfrentará al West Ham, el técnico portugués reconoció que su relación con Evangelos Marinakis ya no es la misma que la temporada pasada: «Siempre he tenido una buena relación con el dueño. El año pasado hablábamos a diario y éramos muy, muy, muy cercanos».

Nuno, que consiguió clasificar al Forest para la Conference League —aunque finalmente jugará la Europa League tras la exclusión del Crystal Palace—, fue muy crítico con la dirección deportiva. Considera que la gestión del mercado de fichajes no ha estado a la altura del rendimiento del equipo y que la plantilla actual no está en condiciones de competir en Europa. Tras casi tres décadas sin disputar competiciones continentales —desde la Champions League 1995/96—, el Forest ha perdido a su gran estrella, Elanga, traspasado al Newcastle por unos 60 millones de euros. Pese a una inversión de alrededor de 175 millones en jugadores como Hutchinson, Ndoye o Kalimuendo, los refuerzos no convencen al técnico.

El portugués también admitió no entender el motivo del distanciamiento con el propietario griego y dejó claro que recuperar esa conexión será clave para repetir una temporada de éxito: «Esta temporada nuestra relación no ha ido tan bien, pero creo que el diálogo es importante, que expresar tus opiniones es importante, porque mi preocupación es la plantilla y la temporada que tenemos por delante. Nuestra relación ha cambiado y ya no somos tan cercanos».

Sus declaraciones han encendido las alarmas sobre una posible destitución, en un contexto ya marcado por el malestar del presidente la pasada campaña, cuando mostró públicamente su enfado tras perder una plaza de Champions que el Nottingham Forest había tenido encarrilada durante gran parte del curso.

Similitudes con su salida del Valencia

Esta situación puede recordarle al técnico lo que vivió en su etapa en Valencia. En aquella ocasión, y sin mantener una relación cercana con Lim —como era habitual—, logró clasificar al equipo para la Champions League. Sin embargo, el portugués no arrancó de la mejor manera su segunda temporada y, unido a los continuos cánticos de Mestalla de «Nuno, vete ya», acabó tomando la decisión de marcharse del club. Una experiencia que guarda similitudes con lo que está viviendo ahora en Inglaterra.