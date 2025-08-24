Insuficiente reacción del Valencia, que se marcha de vacío de Pamplona
Así ha sido la primera derrota del equipo blanquinegro de la temoporada
José Martí
Valencia
Domingo, 24 de agosto 2025, 19:22
El Valencia ha caído en la segunda jornada del campeonato en su visita a El Sadar. El equipo de Carlos Corberán empezó con mucho ... menos fuelle que un Osasuna que avasalló desde los costados, con Víctor Muñoz como principal protagonista. Un buen centro de Rosier en el noveno minuto, rematado por Ante Budimir en el área, propició el primer y último gol del partido.
Pese al gol, el Valencia tardó en reaccionar. En el minuto 22 una acción muy tonta de José Gayà, que le llevó a fallar estrepitosamente, dio lugar a la expulsión del lateral. El partido se le puso muy pronto cuesta arriba al Valencia, aunque el cuadro de Carlos Corberán no le perdió la cara al choque. A partir del descanso el equipo de Mestalla cambió la tendencia y empezó a ser más peligroso. Tuvo más manejo de la posesión, encajó a Osasuna abajo y comenzó a tener oportunidades de más peligro.
Arnaut Danjuma, titular por primera vez, gozó de la ocasión más clara del partido, aunque la mandó directamente fuera. Por lo demás, las oportunidades del Valencia se basaron en intentonas a partir de centros y golpeos desde lejos, todas ellas repelidas por la defensa o el guardameta, Sergio Herrera. El Valencia se marcha de vacío y con sensación amarga de Pamplona.
