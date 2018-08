El Valencia CF tiene más ofertas por Montoya Martín Montoya, durante un encuentro con el Valencia CF. / AFP El club asegura que la negociación por Gameiro continúa TONI CALERO Valencia Miércoles, 8 agosto 2018, 13:34

El Valencia CF ya no sólo mira hacia al Betis a la hora de hablar del futuro de Martín Montoya. El club asegura que mantiene conversaciones abiertas con otros clubes para traspasar al lateral catalán, que no cuenta para Marcelino y tiene todos los números para salir este verano. La intención de Montoya es regresar al Betis, pero el conjunto verdiblanco presentó una oferta insuficiente y si no la eleva, corre el riesgo de quedarse sin el futbolista.

Sobre Kevin Gameiro sigue el tira y afloja. El Valencia no ha renunciado al delantero y la negociación con el Atlético de Madrid nunca se ha roto pese a las diferencias entre clubes. Confía el club de Mestalla en la palabra del francés, que ha dejado claro su deseo de jugar como blanquinegro, para culminar el fichaje del ariete que quiere Marcelino.