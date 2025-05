El Valencia tiene un problema en el lateral derecho para la 2025-26

Las cosas van bien en el Valencia en esta segunda vuelta de la temporada 2024-25. El equipo blanquinegro, bajo la batuta de Carlos ... Corberán, ha conseguido darle la vuelta a la dramática situación en la que lo había dejado Rubén Baraja y ha pasado de estar colista peleando por no descender a Segunda División, a estar salvado holgadamente con cuatro jornadas de margen e incluso soñando por entrar en Europa.

Parte de esa mejoría ha sido gracias a Dimitri Foulquier, un futbolista infravalorado en este Valencia. No es el que más brilla. No es el más habilidoso. No es el mejor, desde luego. Pero siempre que juega, cumple. Se sacrifica como el que más y es un trabajador nato. Pelea, defiende, corre y lidera desde esa posición de lateral derecho en la que se mueve habitualmente. Una demarcación que, desde la desafortunada grave lesión de Thierry Rendall, ha sido única y exclusivamente para el franco-guadalupeño.

33 partidos en total. 31 de Liga y 2 de Copa del Rey. Una asistencia, seis cartulinas amarillas y 2.239 minutos son las estadísticas de un jugador que no brilla por sus números, pero sí por su impacto en el equipo. Pero hay una cosa que ahora mismo preocupa a muchos aficionados del Valencia: termina contrato este 30 de junio de 2025 y no ha renovado. No porque el jugador no quiera, ya que está encantado en la ciudad y con su rol en el equipo, si no porque el club no tiene claro qué hacer con él.

En un principio, se asumió al principio de temporada que ésta iba a ser la última de Dimitri Foulquier en Mestalla. Por edad —tiene 32 años recién cumplidos— no entraba en los planes de Meriton, que busca siempre apostar por el talento joven y revalorizable. Con una tasación en Transfermarkt de 2 millones de euros, se asumía que su salida, con la consiguiente liberación de ficha que dejaba, iba a ser positiva. Es por ello que no se movió un intento de renovación, ya que el futbolista no quería reducir su salario a la petición inicial que le trasladó el club para seguir un par de temporadas más con un contrato mucho más barato.

No obstante, la lesión de Thierry Rendall el 27 de octubre de 2024, en un partido ante el Getafe, cambió por completo la situación. Dimitri Foulquier pasó de ser un jugador de rotación y de fondo de armario a ser un titular indiscutible y el único lateral derecho puro alineable de la plantilla valencianista. Es por ello que en el mercado de invierno el club tuvo que buscar deprisa y corriendo un fichaje, que terminó siendo el inglés Max Aarons, que llegó cedido desde el Bournemouth. Eso sí, su participación ha sido escasa, con dos partidos de Liga y uno de Copa.

En un principio, la idea del club era confiar en la recuperación de Thierry Rendall, que en teoría debía estar recuperado de su ligamento cruzado para empezar la pretemporada veraniega de la campaña 2025-26, además de buscar un sustituto en el mercado de Dimitri Foulquier que asumiera el rol de lateral suplente, dando por hecho también que Max Aarons se marcharía al no ejecutar su opción de compra, que ronda los diez millones de euros. No obstante, la noticia de que la recuperación del lateral portugués no avanza como se esperaba ha generado un problema.

Thierry Rendall ha vuelto a pasar por quirófano para un procedimiento rutinario que ralentiza su recuperación, por lo que todo apunta a que el jugador luso no estará listo para empezar la próxima temporada con el Valencia. Esto presenta una situación complicada, ya que el club podría presentarse en el inicio de la pretemporada sin un lateral derecho: Thierry seguiría lesionado, Foulquier termina contrato y se marchará, y Aarons hará lo propio para regresar a Gran Bretaña. Un cacao importante para Carlos Corberán.

Es por ello que en las últimas semanas se han intensificado los contactos con el entorno de Dimitri Foulquier para llegar a un acuerdo de renovación de su contrato. El jugador, lógicamente, ahora tiene la sartén por el mango, ya que se ha revalorizado con su segunda vuelta de temporada y sabe que ahora mismo es imprescindible en este Valencia, por lo que no aflojará en sus pretensiones iniciales. El club ahora tiene que tomar la decisión de aceptar las exigencias del franco-guadalupeño, o buscar en el mercado de fichajes un par de laterales derechos, puesto que Thierry Rendall podría no reaparecer hasta el mes de septiembre.