Hugo Duro: «Europa está cerca y el Valencia va a luchar»

Hugo Duro lo tiene claro, el Valencia quiere clasificarse para Europa. «Vamos a pelear mientras haya opciones». El delantero madrileño participó en el acto de reapertura del histórico Mundial 82, campo de Catarroja arrasado por la dana y que ha sido reconstruido gracias a la aportación del club blanquinegro. El '9' del promer equipo estuvo acompañado por la jugadora del femenino Kerlly Real. Ambos se mostraron cercanos con la afición que acudió a la remodelada instalación y pusieron en valor el vínculo entre fútbol profesional y deporte de base.

La tarde fue especial en Catarroja. El renovado campo Mundial 82, pulmón futbolístico de la localidad, reabrió sus puertas con dos invitados de excepción: Hugo Duro y Kerlly Real, internacional ecuatoriana. Acompañados por autoridades locales, técnicos, familias y jóvenes promesas, ambos compartieron una jornada cargada de emoción, fútbol y compromiso con la cantera. También estuvo Ricardo Arias, que es natural de la localidad.

Hugo Duro, que atraviesa un buen momento personal y profesional, atendió a los medios con su habitual naturalidad. «Ahora estamos bien, lo tenemos cerquita y ya está», comentó sobre la evolución del Valencia en esta segunda vuelta de la temporada y la nueva ilusión que se ha generado de cara a las cuatro últimas jornadas del campeonato. «Europa está cerca, pero poco a poco, porque ha sido un año duro», añadió, confiado en que el equipo seguirá peleando por los puestos nobles de la clasificación.

Sobre sus metas individuales, Hugo Duro se mostró cauto a pesar de que viene del subidón de haber hecho un doblete contra Las Palmas. «No me pongo ningún objetivo, ya lo dije. Hubo un año en el que me marqué uno y me quedé estancado», confesó. Aun así, dejó claro su compromiso: «Ayudar al equipo en lo que pueda, en cuanto a goles, trabajo… y creo que se tiene que llegar».

Uno de los momentos más comentados fue su reacción a un dato que lo coloca en una lista selecta: solo Jonas, David Villa, Soldado, Carlos Soler y Paco Alcácer han superado en dos temporadas distintas los 10 goles con el Valencia en lo que va de siglo XXI. «Lo leí y me hace mucha ilusión que se me nombre con esos delanteros, porque son de muy buen nivel», dijo con humildad. «A ver si me quedo solo», añadió con una sonrisa.

La jornada tuvo también un componente humano. Hugo Duro recordó su implicación durante momentos difíciles en la comunidad local: «Fue culpa de mi mujer (la piloto de élite de automovilismo Nerea Martí), que me cogió del brazo y me metió en el coche», bromeó al hablar de su reacción ante las pasadas inundaciones. Luego, ya en tono más serio, añadió: «Una vez que vi en persona lo que había, era lo mínimo que podíamos hacer». «No dejamos de ser personas normales», reflexionó: «Ver a la gente tan agradecida no tiene precio. Me alegro de que todo vaya pasando y de que podamos avanzar. Los que podamos ayudar, estamos encantados».

Tras meses de trabajos, la presencia de los futbolistas fue el gran atractivo en la reapertura del Mundial 82. El acto institucional, presidido por la alcaldesa Lorena Silvent, fue una celebración y un símbolo de recuperación. «Este campo no solo es un espacio deportivo, es parte de nuestra identidad colectiva. Su rehabilitación demuestra lo que podemos lograr juntos frente a la adversidad», declaró.

Las obras han incluido la reparación completa del césped artificial, que había quedado destrozado por la dana, así como mejoras en el drenaje, los vestuarios, y la instalación eléctrica. También se ha reforzado el vallado perimetral y se ha creado una nueva zona de gradas , más accesible y segura. Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Óscar Banacloy, presidente del Catarroja CF, quien destacó el papel fundamental del fútbol en la recuperación del recinto: «Es un orgullo. La dana ha demostrado que el fútbol ha ayudado al fútbol. Tanto el Villarreal CF con su fundación, como el Valencia CF y su fundación, el Athletic Club, la Federación Valenciana y la Federación Española se han volcado con nosotros».

Banacloy también subrayó la importancia de recuperar la normalidad para los cientos de jugadores que dependen de las instalaciones municipales: «Piensa que al final nosotros somos 750 jugadores, 43 equipos, y además tienes que sumarle los equipos del Sport, que son 7 u 8, más el Catarroja Club de Fútbol, más los Veteranos. En una sola instalación estábamos sobresaturados. Encima, con partidos de recuperación que se habían suspendido por la dana, hemos tenido que cancelar entrenamientos. Volver a tener las dos instalaciones significa volver a una normalidad que no tenemos desde el fatídico 29 de octubre».

El campo Mundial 82, inaugurado originalmente en el año 82 como homenaje al Mundial de España, ha sido durante décadas la casa del fútbol catarrojense. Por sus terrenos han pasado generaciones de jóvenes deportistas, y su recuperación era una prioridad para el consistorio y los clubes locales. Las gradas, llenas de familias, reflejaban la emoción del reencuentro con un espacio que va más allá del deporte: un punto de encuentro, aprendizaje y comunidad. Con esta reinauguración, Catarroja no solo recupera un campo de fútbol, sino que reafirma su compromiso con el deporte base, la cohesión social y la resiliencia ante las adversidades climáticas que cada vez afectan más a nuestras infraestructuras.