El Valencia pone el foco en el fichaje de Dani Raba

El Valencia, con su temporada ya terminada, prepara ya su verano, y con ello, el mercado de fichajes. Que un curso termine provoca que ... muchos futbolistas terminen sus contratos y queden libres, lo que abre oportunidades a bajo coste para incorporar fichajes a coste cero, pagando únicamente el salario del jugador sin tener que mediar con otro club.

En el Valencia, con la economía delicada que tiene la entidad, esto es una prioridad. La dirección deportiva trabaja en sondear el mercado en busca de estos chollos, y aunque inicialmente puso el foco en jugadores como Javi Muñoz o Ivan Neyou, parece que el que está más cerca de vestir de blanquinegro es otro jugador del Leganés: Dani Raba.

El atacante cántabro de 29 años ha firmado esta temporada su mejor curso como profesional, con números de ocho goles y cinco asistencias en Primera División. Aunque cumplirá al treintena en unos pocos meses, en el Valencia le ven como una opción polivalente para el ataque, siendo capaz de actuar en ambas bandas y en la punta de la delantera si es necesario.

Su acierto desde el punto de penalti, ya que cinco de sus tantos vienen desde los once metros, le convierten también en un objeto de deseo. Formado en la cantera del Villarreal, tuvo una cesión en el Huesca, y tras pasar por el Granada, fue parte clave del ascenso del Leganés y de su posterior temporada en la elite, aunque terminó finalmente con descenso. No obstante, el jugador de 185 centímetros de altura se ha consolidado como un talento de nivel y tiene a varios equipos detrás, ya que su contrato termina el 30 de junio y no va a renovar con el Leganés.

Es por ello que el Valencia, según asegura Relevo, le ha ofrecido un contrato de cuatro temporadas a Dani Raba, con el objetivo de convencerle para que firme. El perfil del futbolista es del agrado del entrenador Carlos Corberán, que tras viajar a Singapur para reunirse con Peter Lim y Kiat Lim, regresa a Valencia con más poder de decisión en los fichajes, pudiendo al menos, proponer y validar nombres y perfiles.