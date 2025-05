Jaume Dómenech le pide a Lim que mantenga el bloque en el Valencia

La despedida de Jaume Doménech como jugador del Valencia, tras un década defendiendo la camiseta, será recordada como una de las más sentidas que he ... realizado el club. Conociendo al jugador, pero también a la persona, es un símbolo de todo lo que ha aportado el de Almenara. Dentro y fuera del campo. Este martes, en Mestalla, el ya exportero valencianista ha realizado su última rueda de prensa. Se ha convertido en una charla donde Miguel Ángel Corona, José Luis Gayà, Hugo Duro o Voro han estado presentes. Tras un emotivo vídeo, presidido por Forment que le ha recordado a Jaume que «los que hemos nacido en esta tierra siempre soñamos con jugar en el equipo de nuestra tierra» y donde ha recibido mensajes de Toni Lato, Palop, Emilio Bernard, Carlos Soler, Yoel Rodriguez, Sempere, Cristian Rivero, Rodrigo Moreno, Nico Estevez, Bryan Gil y Simone Zaza, Jaume Doménech ha abierto su corazón para responder a todas la preguntas. Incluso a las que hacían referencia a Peter Lim, aunque en esas ha recordado que «no era el día» de esos asuntos.

Su mensaje de despedida a la prensa

Tengo mil historias y todos me habéis ayudado a llegar hasta donde estoy. Os pido que sigamos luchando, todos somos importantes para que el Valencia esté donde merece estar. Gracias a todos por el cariño, el respeto y el apoyo. Siempre voy a ser un valencianista más. Se termina mi etapa como jugador aquí y cuando se termine mi carrera como jugador estoy seguro que tendré la posibilidad de luchar para defender los intereses del Valencia.

El título de la Copa de 2019

Lo recuerdo todo de ese día, desde lo que hice desde que me levanté y la última canción que escuché en el autobús al llegar al Villamarín. Recuerdo los pelos de punta incluso en momentos del partido. Es el momento perfecto dentro de mi etapa del Valencia. Fue gloria porque nos clasificamos para Champions y conseguimos la Copa en año del centenario que fue una explosión para todos los valencianistas. Es el momento más icónico de mi carrera. Guardo muchos momentos especiales y otro es la despedida de Mestalla, estaba por casa estos días y sentía el pelo de punta recordando lo que pasó tras el partido contra el Athletic. Hay referentes de la historia del club que no tuvieron algo así. El mayor premio que me llevo es el cariño de todo el valencianismo, ni en mis mejores sueños me podía esperar algo así.

El mensaje al Jaume de hace 20 años

Hubo momentos críticos de no saber si iba a llegar a futbolista profesional y en ese momento fueron clave mis padres, que siempre me dijeron que sería capaz de conseguir lo que me proponga. Seguí trabajando y es lo que he aplicado en toda mi carrera. Siempre pasas por momentos de frustración porque quieres jugar y no juegas. Al Jaume de hace 20 años le diría que continue y que nunca dude.

Mensaje a los jóvenes de la cantera y al actual equipo

La afición valencianista lo que le pide al jugador es siempre el cien por ciento. Cuando te pones esta camiseta tienes que saber la historia que defiendes y a una masa social increíble. Saber y respetar el escudo que llevas y esforzarte al cien por cien, con eso la afición siempre va a estar a tu lado. Tenemos un grupo excelente, un equipo con mucha proyección y ganas y que nos puede dar muchas alegrías. Tenemos el técnico ideal para continuar con el bloque y prueba de ello es la segunda vuelta que hemos hecho. A partir de ahí hay que trabajar con esa continuidad y el equipo no tiene límite de crecimiento.

Carlos Corberán

Corberán y todo su staff técnico, que lo conforman muchas personas, es un grupo con muchas posibilidades, muy formados y preparados. No dejan ningún detalle en al aire, intentan controlar todos los papitos del día día, y activos y técnicos. Cuando llegaron a Paterna recuerdo que nos dieron una charla y nos dijeron que estaban ahí para sacar lo mejor de nosotros y que su único objetivo era salvar al Valencia. Han vivido en la ciudad deportiva para conseguir el objetivo y me siento identificado con esos valores de dedicación. El 95% de los minutos que he vivido estos años ha sido para luchar por el Valencia y veo que ellos tienen esa línea que es la correcta para seguir creciendo.

Los entrenadores que le han marcado

No sé el número pero he tenido muchos (se ríe). Nico Estévez en el filial, Nuno que me hizo debutar, con Marcelino tuve el mayor logro deportivo y me dio mucha confianza. Quiero acordarme de Baraja que llegó en un momento complicado hace tres temporadas y logró la salvación y Corberán que llegó con el Valencia colista y ha sacado lo mejor de nosotros. También quiero acordarme de mi primer entrenador de porteros, Luis Vicente de Miguel, de Ochotorena y de Marcos.

Su futuro

Soy muy optimista, tengo muchas ganas de competir. Tengo mucha hambre y todo lo que he aprendido en este club exigente, mis valores, quiero aportar al próximo proyecto que decida. Tengo mucho dentro todavía por dar.

Afrontar la frustración de no jugar

Antes no era así, hace unos años al ser tan competitivo lo proyectaba todo a estar en el campo. En ese tiempo tuve malos comportamientos y me acuerdo de todas las que he liado en casa porque te frustras. A partir de ahí, con Nuno comencé a trabajar con un psicólogo y he trabajado mucho en no frustrarme por no jugar. He visto a jugadores muy buenos que nunca eran felices y eso me hizo reflexionar. Me dediqué a aportar y ayudar en todo lo que podía. Seguir trabajando aunque no jugara creo que sirvió de ejemplo y más con las dos lesiones graves que tuve encontré una manera de ser útil sin tener la importancia que el terreno de juego. Hay relevos naturales y en un equipo de fútbol nunca hay nadie imprescindible. Nuestro líder es Gayà y habrá alguien que entenderá el vacío y entre varios lo ocuparán, uno no sólo que soy muy pesado (se ríe). el cuerpo técnico también formará parte de esa labor.

Camino para que el Valencia esté donde merece

Que encontremos una estabilidad deportiva en este grupo, que tiene una sinergia entre entrenador y jugadores muy buena. El camino es que la estabilidad social, económica y deportiva la podamos regular. Mantener este bloque en el tiempo, que el equipo y la identidad la sepamos mantener en el tiempo. Eso es lo más importante. Los cambios son buenos pero muchos cambios alteran la rutina y el día a día del jugador. Esa estabilidad, que el jugador pueda mantener ese rendimiento, es la clave. Mantener la estabilidad es la clave. Con el apoyo de la gente, sin tener objetivos altos por unos resultados porque hay que ser conscientes de dónde venimos y no se consigue en seis meses o un año, tenemos que tener paciencia. Esa línea es la que mi experiencia me dice que es la correcta.

Su momento más duro

En lo individual, lo más difícil fueron las dos lesiones. En la primera de ligamento cruzado el equipo tuvo una mala racha de resultados y lo pasé muy mal. A nivel de cabeza lo pasé muy mal porque no podía ayudar y ese fue el peor momento de mi carrera. Pude estar los últimos dos meses con el equipo y sentí ese alivio de poder sacarlo porque un descenso era impensable. Lo que vivimos en las últimas semanas de 2024 también fue muy duro. Veía a compañeros llorando en el vestuario porque queríamos y no sabíamos cómo hacerlo. Fueron momentos muy difíciles y como una buena familia lo supimos superar. La segunda vuelta es algo que tenemos que valorar muchísimos. Ningún equipo con 13 puntos en la primera se había salvado y ahora tenemos que dar continuidad de ese trabajo.

La salida de Marcelino y del bloque campeón de 2019

En el fútbol hay decisiones difíciles de entender pero no sabría decir el por qué. No tengo esas respuestas. Esa temporada llegamos a jugar octavos de Champions y luego vino el covid. La sucesión de acontecimientos nos afectaron económicamente al no clasificarnos para Champions. Fueron años duros. Lo que quiero decir es que Layhoon siempre me apoyó, tenía unas condiciones pactadas antes de romperme el cruzado y el club siempre me apoyó y nunca me dejó de lado. Hemos tenido mucho cacao como para acordarme de 2020. Fueron decisiones de ajuste económico pero forma parte del fútbol.