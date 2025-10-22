El Valencia de Corberán pierde sus esencias

Hasta el discurso de Carlos Corberán, en ese intento de sobreproteger a los suyos, empieza cada vez más a ser cuestionado por el pueblo. El ... técnico del Valencia está empezando a palpar en sus propias carnes las sensaciones de frustración que ya vivieron muchos de sus antecesores en el banquillo, por no decir todos excepto Nuno y Marcelino en la era Meriton. Que el Valencia lleve seis años sin pisar Europa es por algo y en cualquier club, al primero que se le empieza a apretar el nudo de la corbata cuando esto sucede es al entrenador, después al director deportivo y por último al presidente o dueño. Aquí, en Valencia, el cansancio del aficionado es tal que los tres factores anteriormente mencionados ya forman parte de un todo.

Que con Meriton las cosas no funcionan lo demuestra el hecho de que el equipo, por ejemplo, se haya convertido en el mejor invitado que uno pueda imaginar. De las últimos seis años y de todos los equipos que han permanecido durante ese periodo en Primera, el Valencia es el que menos victorias fuera de casa ha conseguido. Las cifras llegan a asustar teniendo en cuenta a qué histórica entidad se le está juzgando. De 110 partidos como visitante, únicamente ha logrado 17 triunfos (34 empates y 59 derrotas). Al Valencia ya no se le teme y prueba de ello es, por ejemplo, que en Mendizorroza el Alavés, superado ese arranque que hubo con diferentes opciones blanquinegras, llegó a creer firmemente que tenía bastante accesible el quedarse al final con los tres puntos en juego. Solo hay que ver lo que pasó en la segunda parte, con un Valencia rozando la mediocridad y sin aportar más ideas que la de intentar sobrellevar las acometidas alavesistas. Únicamente Osasuna lleva en este campeonato peor registro como visitante, ya que si el Valencia solo ha sumado dos puntos, los navarros –un punto por encima en la tabla– al menos no se han estrenado todavía.

Es eso precisamente lo que empieza a preocupar a los aficionados. Que el equipo responda solo con la exigencia y el calor que otorga Mestalla. Hubo otra época, la que lideraba por ejemplo Mario Kempes, en la que un Valencia cargado de grandísimos futbolistas sólo respondía con determinación en los partidos de casa. Fuera era muchísimo más complaciente que cuando actuaba como local. Comparar aquel Valencia con éste es desde luego un insulto pero sirve para entender que las circunstancias pueden llegar a repetirse a otra escala y salvando las distancias entre ambas plantillas. Aquel Valencia que estrenaba por la puerta grande los principios de los ochenta sumaba títulos incluso europeos, no de Liga. Este va camino de pelear por el descenso.

Y es que, la media de puntos que lleva Corberán en estos nueve partidos de competición disputados sólo invita a pensar en un final de Liga con las mismas guerras de los últimos años. A un punto por jornada, el escenario no es nada esperanzador, aunque queden por delante 29 jornadas y la friolera de 87 puntos. El juego crea tantas dudas que hay sospechas de la reacción.

Ese guiño al pasado de aquel Valencia al que Corberán conocería por vídeo (el técnico de Cheste nació en 1983), encaja también en esa impresión que por desgracia parece tener asumida ya la afición, la de haber perdido esencias como lo de 'bronco y copero'. De esas virtudes blanquinegras se han llegado a escribir libros. Ahora, en cambio, los relatos llevan mucha más carga de dramatismo. De momento, el relato que importa a día de hoy es el de la clasificación y esta juega en contra del colectivo que maneja Corberán y que apadrina Ron Gourlay. Aunque el escocés ya vino a decir que hasta dentro de tres años Europa se va a ver por televisión, de ahí a pelear otra vez por el descenso va un trecho. El año pasado Baraja iba el 18 en la tabla. Ahora, tres puntos más, y cuatro puestos por encima.