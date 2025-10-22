Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Corberán. AFP

El Valencia de Corberán pierde sus esencias

Además de las dudas sobre el juego, es el equipo con menos triunfos fuera en los últimos seis años| La media de puntos es de uno por partido, claro candidato a pelear por el descenso y muy lejos del registro que obtuvo el técnico el pasado curso

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:27

Hasta el discurso de Carlos Corberán, en ese intento de sobreproteger a los suyos, empieza cada vez más a ser cuestionado por el pueblo. El ... técnico del Valencia está empezando a palpar en sus propias carnes las sensaciones de frustración que ya vivieron muchos de sus antecesores en el banquillo, por no decir todos excepto Nuno y Marcelino en la era Meriton. Que el Valencia lleve seis años sin pisar Europa es por algo y en cualquier club, al primero que se le empieza a apretar el nudo de la corbata cuando esto sucede es al entrenador, después al director deportivo y por último al presidente o dueño. Aquí, en Valencia, el cansancio del aficionado es tal que los tres factores anteriormente mencionados ya forman parte de un todo.

