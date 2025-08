El Valencia busca un delantero 'low cost'

El Valencia ha abierto un casting para su delantera, pero en los requisitos de inscripción ha puesto unos condicionantes muy claros: que sea bueno, bonito ... y barato. La 'triple B', que se suele decir en el mundo comercial. El conjunto blanquinegro necesita un ariete que acompañe a Hugo Duro y mejore las prestaciones de un Alberto Marí que, de momento, no ha sido descartado por el cuerpo técnico ya que -a pesar de estar actualmente lesionado-, como no hay otro, no se pueden desprender de él. Si llega ese ansiado delantero, lo más probable es que el alicantino vuelva a hacer las maletas.

Pero no es tan fácil decirlo como hacerlo. Hay varios candidatos que cumplen con el perfil que busca el Valencia, pero incluso con los exquisitos filtros que deben pasar, la dirección deportiva valencianista se pone 'tiquismiquis'. Prueba de ello es la operación por Iván Azón. El delantero formado en el Real Zaragoza, que fichó el pasado invierno por el Como italiano, estaba cerca de llegar cedido a Mestalla. Todo parecía casi acordado, ya que el jugador quería venir y el club quería contar con sus servicios. Pero claro, en el momento en el que los italianos le dijeron al Valencia que había que pagar medio millón por el préstamo de un año además de incluir una opción de compra de en torno a los ocho millones de euros, Ron Gourlay y Miguel Ángel Corona debieron decir algo parecido a un: «Nos lo vamos a pensar, ya os diremos». Lo que se dice normalmente en una tienda cuando sabes que no lo vas a comprar pero te sabe mal hacerle feo al dependiente, vaya.

La situación ahora mismo con el español es que está congelado. Su fichaje por el Valencia se ha caído y ahora otros nombres emergen para pescar en río revuelto. El Getafe también ha llamado a Azón, al igual que el Ipswich Town de la segunda inglesa. Ellos sí cumplirían con las exigencias económicas del Como, esas que para el Valencia, por bajas que parezcan, son incluso demasiado. Es por ello que el club blanquinegro ha virado su interés en otro 'plan B', el de Borja Iglesias. Carlos Corberán ha hablado personalmente con 'el Panda' para convencerle de que venga al Valencia, club en el que cabe recordar que ya jugó en su etapa juvenil.

Actualmente pertenece al Betis, pero no cuenta para los planes de Manuel Pellegrini, que también quiere quitárselo de encima por su elevada ficha. No obstante, la preferencia del delantero es regresar al Celta de Vigo, donde ya estuvo cedido el pasado curso cuajando una buena temporada. Eso sí, los gallegos también andan escasos de 'cash' y están intentando regatear al máximo al Betis, motivo por el que su fichaje no se ha cristalizado todavía. Ahí aparece el Valencia, que sabe que conforme pasen los días, el Betis irá reduciendo sus pretensiones, y si el Celta se cansa de esperar y busca otras opciones, Borja Iglesias pasaría a estar disponible.

Finalmente esta el tercer nombre en discordia, el del canadiense Cyle Larin del Mallorca. Su nivel en Baleares no ha convencido, motivo por el que el club bermellón le busca una salida. Llegó hace dos temporadas tras brillar en el Valladolid, algo que hizo que el Valencia por aquel entonces se fijara en él. Es un viejo conocido de las carpetas de la dirección deportiva blanquinegra, que confía en su perfil de delantero tanque pero con suficiente movilidad como para asociarse con un compañero arriba. No obstante, el escollo principal sigue siendo el de siempre: hay que pagar, y eso no gusta. El Mallorca exigía algo más de un millón de euros por la cesión, además de asumir al completo su salario de cuatro 'kilos' brutos. Por ahora, su contratación se ha quedado en el tintero, pero no habría que descartarlo a final de mercado.