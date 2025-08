El Rayo Vallecano envía una oferta por Fran Pérez

La operación salida en el Valencia empieza a carburar. Mientras Corberán ya ha decidido con quiénes no quiere contar para la próxima temporada —Cenk, Guillamón ... y Canós, que se entrenan al margen del grupo—, las ofertas por esos jugadores no llegan. Por quien sí existe un interés real es por Fran Pérez. El extremo valencianista es objetivo de algunos clubes de Primera, como el Elche y el Rayo. Este último, en busca de construir la mejor plantilla posible para clasificarse a la fase de liga de la Conference League, ha enviado una oferta al Valencia para hacerse con el jugador.

Fran Pérez, al contrario de lo que ha sucedido con Canós —que comenzó en dinámica con la plantilla y después fue enviado al 'grupo de descartes'—, sí entra en los planes de Corberán para la próxima temporada. Desde la llegada del técnico, el atacante ha participado en todos los encuentros, consolidado como uno de los principales revulsivos en las segundas partes: 17 partidos desde el banquillo y solo dos como titular. Eso sí, sin goles ni asistencias en toda la temporada, unos datos muy pobres para un futbolista habitual sobre el césped de Mestalla.

El hijo de Rufete, actual director deportivo del Espanyol, Fran, afronta una nueva temporada sin, a priori, ser titular, debido a la prioridad del técnico en Rioja y el nuevo fichaje, Dani Raba. A todo esto se le suma su situación contractual. El atacante tiene contrato hasta 2026, por lo que, si el Valencia quiere contar con él a futuro o que no se marche gratis la temporada que viene, solo hay dos opciones: renovación o venta. Mientras la primera alternativa parece, por ahora, sin contemplar por parte del Valencia, el futuro de Fran Pérez la próxima temporada puede estar lejos de Mestalla. Mientras a Corberán no le desagrada el futbolista, todo depende de las posibles propuestas que lleguen por el banda. En LaLiga, varios equipos han mostrado interés en el canterano, con Elche y Rayo entre los candidatos. El conjunto madrileño, que se clasificó para la previa de Conference League, ha decidido dar un paso adelante por hacerse con el futbolista. Según adelanta Héctor Gómez, el conjunto dirigido por Íñigo Pérez ha enviado una oferta al Valencia de un millón de euros más otro medio en variables. Con una propuesta sobre la mesa, la piedra está en el tejado del equipo del Túria, que tendrá que decidir si aceptar la oferta o pedir más por el futbolista. Por la otra parte, el jugador, como adelanta AS, vería con buenos ojos recalar en Vallecas e intentar disputarse un puesto con Isi, Álvaro García y Jorge de Frutos.

Los problemas del Valencia en el mercado

Ante este nuevo contexto que se le plantea al Valencia con la posible salida de Fran Pérez, existen varios problemas presentes durante todo el mercado. El principal inconveniente es el tema económico. Con ya tres fichajes oficiales, el conjunto de Mestalla sigue intentando resolver el rompecabezas del Fair Play, por el cual aún no ha podido inscribir a Raba, Agirrezabala y Copete. Aparte de las inscripciones, el margen en las negociaciones del Valencia es muy limitado, lo que no le permite acometer grandes operaciones en comparación con las aspiraciones marcadas desde Singapur, por lo que las cesiones siguen siendo la alternativa más viable.

En el caso de que saliera el extremo rumbo al Rayo, surge un nuevo problema para Corberán, que, con Canós descartado, habría perdido otro extremo disponible, por lo que el club debería ocupar esa vacante, ya sea con un fichaje o con algún canterano. El club está estudiando la situación, pero con el frustrado fichaje de Fonseca y las dudas que están surgiendo con Azón —que también parecía muy encarrilado—, el mercado de fichajes se convierte en un gran problema para el club.