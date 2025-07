El Valencia aún no ha inscrito a sus tres fichajes en el listado oficial de la Liga

Que nadie se alarme. Julen Agirrezabala, Dani Raba y José Copete estarán disponibles para Carlos Corberán en el primer partido de la temporada, el sábado ... 16 de agosto en Mestalla contra la Real Sociedad. Con el actual margen de límite salarial que tiene el Valencia tras sus llegadas, caben en la plantilla. Pero la entidad de Peter Lim, como hacen todos los clubes que están con poco margen, apuran sus inscripciones para tener margen de actuación en el puzzle final. A día de hoy, las tres incorporaciones en el mercado para Corberán aún no aparecen en el portal de la Liga como inscritos en la lista oficial de la lista oficial donde aparecen 19 jugadores con ficha, y dorsal, profesional. En ella aparecen Guillamón, Cenk y Canós con lo que la lógica, al menos en los deseos del entrenador, es que sean 19 los inscritos –cambiando a ellos por las tres caras nuevas– y que esa cifra se complete con los que quedan por llegar más algún canterano con ficha del primer equipos. Esa es la foto fija.

Toda esta realidad la estará comenzado a conocer Ron Gourlay, el nuevo CEO de fútbol o al menos así definió el Valencia su puesto de trabajo cuando llegó a finales de mayo, puesto por Peter Lim. Seguro que a finales de julio ya ha realizado un máster de Fair Play financiero en el fútbol español. Como en las últimas temporadas de desinversión en el proyecto de Meriton, sólo hace falta repasar la hemeroteca para comprobarlo, el club está obligado a hacer encaje de bolillos cada mercado. A finales de julio, además, es cuando la entidad hace el cierre fiscal de cada temporada tras aplicar los correspondientes impuestos. Cuando comienza agosto, mientras no cambie el actual proyecto que lleva cinco años sin ingresos extras por competiciones europeas y con un máximo accionista que ha cerrado el grifo a la inyección de liquidez, toca cuadrar las plantillas sacando números. No hay más.

El Valencia terminó la pasada temporada, a 30 de junio, con un margen de Fair Play positivo cercano a los 12 millones. Ese es el punto de partida en el que se comenzaron a hacer las sumas y restas para acabar cuadrando la plantilla cuando cierre el mercado de verano. Las ventas de Yarek y Mosquera, con una suma de 25 millones fijos puesto que los variables no se contabilizarán hasta se cumplan sus respectivos hitos, no subieron el límite salarial para el actual mercado porque se produjeron con la temporada contable 25-26 ya en marcha. Pero sí que acerca el objetivo. Si el Valencia supera los 30 millones en ventas netas en este curso, las de los centrales lo son al ser canteranos, comenzaría a computar en positivo para el límite salarial. A esos 12 millones iniciales, se deben descontar los sueldos y amortización de Cenk y Cömert, tras regresar de sus cesiones, el sueldo de Raba, de Agirrezabala y de Copete y la amortización esta temporada del central, que son 875.000 euros. Ahí es donde ya no le caben dos operaciones con pago de traspaso, a día de hoy, a la entidad del máximo accionista Peter Lim.

El último ejemplo de todo esto llegó con la negociación para intentar cerrar el fichaje de Nicolás Fonseca y quedó abortada. La entidad de Mestalla estaba dispuesta a llegar como máximo a una oferta de 4 millones para hacerse con los servicios del uruguayo pero necesitaba tiempo porque, con la búsqueda de un delantero referencia que tiene todos los visos de ser la operación más importante del mercado, no le cabían esos dos fichajes en su margen salarial. El Club León quería cerrar ya el traspaso y se negó a dar ese margen. Operación rota y, por lo que reportan ambas partes, ya será así en lo que queda de mercado. Utilizando ese caso de Fonseca, si se hubiera cerrado un pase por 4 millones y otros tantos de contrato, habría que restar 1 millón de amortización más el sueldo del futbolista esta temporada. Todo ese montante no dejaba margen para el delantero que se dispute un puesto en el once titular con Hugo Duro, tal y como ha solicitado Corberán. El juego de las inscripciones ayuda, en tiempos de crisis, para hacer cuentas en el mercado.