Alejandro Panach, posando con la camiseta del Valencia tras su renovación. VCF

El Valencia blinda al canterano Panach hasta 2028

El club de Mestalla renueva el contrato del prometedor central que juega en el filial y que ya ha debutado con el primer equipo esta temporada

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

Ron Gourlay continúa con su plan de blindar a todo el talento que sale de la cantera del Valencia, motivo por el cual ... el club blanquinegro ha puesto todo su foco en no dejar escapar a más jugadores jóvenes como ya le ocurrió con Yarek Gasiorowski y Cristhian Mosquera, que ahora brillan en la Champions League. Precisamente, como ellos dos, también es defensa central Alejandro Panach, que este jueves ha visto como se hacía oficial su renovación de contrato hasta 2028.

