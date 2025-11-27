El Valencia blinda al canterano Panach hasta 2028
El club de Mestalla renueva el contrato del prometedor central que juega en el filial y que ya ha debutado con el primer equipo esta temporada
Valencia
Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:17
Ron Gourlay continúa con su plan de blindar a todo el talento que sale de la cantera del Valencia, motivo por el cual ... el club blanquinegro ha puesto todo su foco en no dejar escapar a más jugadores jóvenes como ya le ocurrió con Yarek Gasiorowski y Cristhian Mosquera, que ahora brillan en la Champions League. Precisamente, como ellos dos, también es defensa central Alejandro Panach, que este jueves ha visto como se hacía oficial su renovación de contrato hasta 2028.
Panach, nacido en 2006 en Valencia, está cumpliendo su décima temporada en la Academia de Paterna. Desde su llegada a la Ciudad Deportiva, ha ido progresando hasta consolidarse este curso en el filial, el Valencia Mestalla que juega en Segunda RFEF, además de debutar con el primer equipo el pasado 28 de octubre ante el Maracena en la Copa del Rey, entrado también en varias convocatorias de partidos de Liga, aunque sin minutos. Todo ello después de impresionar durante los amistosos de pretemporada a un Carlos Corberán que le ve cosas interesantes.
Por poner en contexto, Panach fue uno de los jugadores destacados del Valencia Juvenil A que en el pasado curso fue campeón de Liga y subcampeón de la Copa de Campeones Juvenil. A día de hoy, el futbolista valenciano sigue entrenándose con el primer equipo, de momento, por la lesión de Mouctar Diakhaby, que está dejando debilitada la retaguardia blanquinegra. No obstante, el cuerpo técnico está muy satisfecho con su trabajo y no se descarta que siga trabajando con 'los mayores' una vez esté recuperado el guineano, especialmente si en el mercado de invierno se da salida a Eray Cömert.
