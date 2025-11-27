Gayà acalla a los críticos y se acerca a su mejor nivel El capitán blanquinegro supera su tensión con Mestalla y ya es el jugador del Valencia con mayor porcentaje de éxito acumulado en los duelos aéreos (77%)

No ha sido un inicio de temporada fácil para José Luis Gayà. El lateral izquierdo de Pedreguer estuvo alejado de su mejor nivel en los primeros compases del curso 2025-26, que junto con su expulsión en El Sadar por un error impropio de un jugador de su talla, y los malos resultados colectivos que acumuló el equipo entrenado por Carlos Corberán, provocaron un rifirrafe con la grada de Mestalla, que llegó a pitar y criticar duramente a su capitán.

El valenciano agachó la cabeza y a base de aceptar las críticas y de mucho trabajo en la sombra, ha ido poco a poco recuperando su mejor versión, acallando con ello a esas voces que le señalaban como parte del problema del Valencia. Gayà, según las estadísticas avanzadas de LaLiga, es el jugador del Valencia con mayor porcentaje de éxito acumulado en los duelos aéreos con un 77% de acierto, lo que le convierte el cuarto clasificado de esta categoría en toda LaLiga, tras Aurélien Tchouaméni (82%), Lucas Torró (85%) y Moi Gómez (88%). Además, es el tercer jugador valencianista con más participación en las acciones defensivas con 84, después de César Tárrega y José Manuel Copete.

Gayà es también el tercer jugador del Valencia con más remates bloqueados (4) y el tercero también con más despejes realizados (29). Por otro lado, con respecto a la faceta más ofensiva, es el tercer futbolista del conjunto blanquinegro que más pases largos exitosos realiza (25), y en los cambios de orientación tiene una eficacia infalible del 100%. También se cuelga la medalla de plata en el Valencia como el jugador que más centros ha hecho (30), tras Luis Rioja (45), y también el segundo en el acumulado de centros completados y de pases propiciadores de remate.