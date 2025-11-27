Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Anticorrupción pide prisión sin fianza para Ábalos por el aumento del riesgo de fuga
José Luis Gayà, en Mestalla durante el derbi ante el Levante. EFE

Gayà acalla a los críticos y se acerca a su mejor nivel

El capitán blanquinegro supera su tensión con Mestalla y ya es el jugador del Valencia con mayor porcentaje de éxito acumulado en los duelos aéreos (77%)

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:54

Comenta

No ha sido un inicio de temporada fácil para José Luis Gayà. El lateral izquierdo de Pedreguer estuvo alejado de su mejor nivel en los primeros compases del curso 2025-26, que junto con su expulsión en El Sadar por un error impropio de un jugador de su talla, y los malos resultados colectivos que acumuló el equipo entrenado por Carlos Corberán, provocaron un rifirrafe con la grada de Mestalla, que llegó a pitar y criticar duramente a su capitán.

El valenciano agachó la cabeza y a base de aceptar las críticas y de mucho trabajo en la sombra, ha ido poco a poco recuperando su mejor versión, acallando con ello a esas voces que le señalaban como parte del problema del Valencia. Gayà, según las estadísticas avanzadas de LaLiga, es el jugador del Valencia con mayor porcentaje de éxito acumulado en los duelos aéreos con un 77% de acierto, lo que le convierte el cuarto clasificado de esta categoría en toda LaLiga, tras Aurélien Tchouaméni (82%), Lucas Torró (85%) y Moi Gómez (88%). Además, es el tercer jugador valencianista con más participación en las acciones defensivas con 84, después de César Tárrega y José Manuel Copete.

Gayà es también el tercer jugador del Valencia con más remates bloqueados (4) y el tercero también con más despejes realizados (29). Por otro lado, con respecto a la faceta más ofensiva, es el tercer futbolista del conjunto blanquinegro que más pases largos exitosos realiza (25), y en los cambios de orientación tiene una eficacia infalible del 100%. También se cuelga la medalla de plata en el Valencia como el jugador que más centros ha hecho (30), tras Luis Rioja (45), y también el segundo en el acumulado de centros completados y de pases propiciadores de remate.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  4. 4 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  5. 5 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia
  6. 6

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  7. 7

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  8. 8 La Policía y Sanidad registran la clínica dental de Alzira donde anestesiaron a la niña fallecida
  9. 9

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla
  10. 10 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Gayà acalla a los críticos y se acerca a su mejor nivel

Gayà acalla a los críticos y se acerca a su mejor nivel