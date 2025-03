El Valencia asume la medidas del Ayuntamiento sobre el Nou Mestalla

Pendientes de un fleco para pagar los 11,2 millones del polideportivo

Además del Nou Mestalla, Valencia y Ayuntamiento tienen otro frente abierto y que afecta de manera colateral al recinto de Cortes Valencianas. Se trata del polideportivo de Benicalap, cosido irremediablemente al estadio y que también ha provocado sus momentos de tensión entre club y Consistorio. De hecho, hasta hubo un tenso tira y afloja cuando desde el Valencia se lanzó el mensaje de que el IVA quedaba fuera de la negociación. Ahora, cuando parece que las relaciones entre ambas entidades han entrado en una línea mucho más calmada, resulta que hay un fleco pendiente de resolver y que hace que el pago de los 11,27 millones de euros por parte del Valencia no se haya efectuado todavía. Han pasado ya varias semanas desde que una y otra parte intercambiaron documentación al respecto pero a día de hoy continúa en el aire, pendiente de ver qué deciden finalmente los técnicos del Ayuntamiento, quién se acaba haciendo cargo finalmente de ese pellizco que, al parecer, es casi insignificante en comparación con el montante global. Se trataría al parecer de una cuestión de interpretación sobre el cómputo de un cálculo y cuando quede definitivamente argumentado y despejado a quién le corresponde, el Valencia tiene la intención de abonar casi de inmediato esos 11,2 millones. No le interesa al club dejar este pago sin resolver porque de no hacerlo en ningún caso obtendrá las licencias para el terciario. Es decir, si no paga el polideportivo por anticipado, no se puede dar por efectiva la venta de ese terciario a Atitlán por entre 30 y 35 millones.