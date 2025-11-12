Ugrinic empieza a asomar la cabeza

Sólo Ramazani y Rivero, de la primera plantilla, llevan menos minutos jugados que él; hasta Rubén Iranzo le ha superado en el cómputo global entre ... los doce encuentros de Liga y la primera eliminatoria de Copa del Rey. No está siendo este inicio de temporada el que esperaba Filip Ugrinic, la inversión más alta que ha hecho el Valencia este verano (en torno a los 3,7 millones más otros 1,5 en diferentes variables). El centrocampista, con experiencia en Champions, tan sólo lleva sumados 89 minutos en sus cuatro esporádicas participaciones (contra la Real Sociedad, Osasuna, Barça y Espanyol). Cuatro ratos y muchas dudas sobre el tendón rotuliano es lo que ha generado cierta polémica sobre lo acertado no de su fichaje y si realmente se le escapó al Valencia ese inconveniente en la rodilla.

De cualquier forma, a la mínima ha aprovechado el Valencia para amortiguar todo lo que sobre el suizo se había generado porque este martes el propio club hizo un comunicado respecto a la vuelta de Ugrinic al trabajo con el grupo, y eso que sólo completó parte de la sesión. No es habitual que el Valencia dé bombo y platillo a este tipo de circunstancias. Lo mismo ocurrió hace algunas fechas con Diakhaby y Ramazani. Ugrinic no está todavía ni mucho menos para jugar porque la idea, en definitiva, es aumentarle la carga de trabajo para ver si su tendón le sigue causando problemas o si en cambio cada vez soporta mejor las molestias. Corberán habló de él en la última comparecencia previa al partido del Betis y vino a reiterar que dependía en todo caso del nivel de dolor que era capaz de soportar el jugador, en una lesión –dijo– habitual en los futbolistas.

De cualquier forma, con días todavía por delante para el partido contra el Levante en Mestalla, cabe la posibilidad de que alguno de los jugadores que han estado en los últimos cinco encuentros de baja en la enfermería pueda regresar al menos a la convocatoria. Ugrinic es el primero en la lista.