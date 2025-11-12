Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ugrinic sonríe a la cámara en el entrenamiento. VCF

Ugrinic empieza a asomar la cabeza

El centrocampista, fichaje más caro este verano del Valencia, vuelve a entrenarse | El suizo, con problemas en el tendón rotuliano, es con 89 minutos el tercer futbolista de la plantilla con menos participación en lo que va de curso

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

Sólo Ramazani y Rivero, de la primera plantilla, llevan menos minutos jugados que él; hasta Rubén Iranzo le ha superado en el cómputo global entre ... los doce encuentros de Liga y la primera eliminatoria de Copa del Rey. No está siendo este inicio de temporada el que esperaba Filip Ugrinic, la inversión más alta que ha hecho el Valencia este verano (en torno a los 3,7 millones más otros 1,5 en diferentes variables). El centrocampista, con experiencia en Champions, tan sólo lleva sumados 89 minutos en sus cuatro esporádicas participaciones (contra la Real Sociedad, Osasuna, Barça y Espanyol). Cuatro ratos y muchas dudas sobre el tendón rotuliano es lo que ha generado cierta polémica sobre lo acertado no de su fichaje y si realmente se le escapó al Valencia ese inconveniente en la rodilla.

