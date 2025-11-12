Dimitrievski no se calla y raja del Valencia: «El club no quiso dejarme salir» El portero normacedonio ha dado una explosiva entrevista en un podcast de su país durante el parón de selecciones en el que explica su situación

Marc Escribano Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:18 Comenta Compartir

Ha explotado una bomba en el Valencia, y se llama Stole Dimitrievski. Se sabía, o mejor dicho, se intuía que el portero normacedonio estaba descontento con su situación en el club, ya que cuando fichó hace dos temporadas libre procedente del Rayo Vallecano, se le prometió que sería el arquero titular del equipo cuando Giorgi Mamardashvili saliera. Finalmente, el georgiano se quedó un año más y Stole tuvo que comerse un curso en el banquillo a su sombra, pero aceptó sabiendo que en esta presente temporada sí tendría las llaves de la portería.

No fue así. El Valencia contrató a Julen Agirrezabala con un contrato de cesión procedente del Athletic Club en el que se incluyeron unas cláusulas de compensación por partidos no jugados, lo que indirectamente hace que el Valencia se vea casi obligado a alinear al vasco, ya que si no lo hace, tiene que pagar más. Esto incendió a Dimitrievski, que entendía lógicamente que eso se cargaba la competencia y que le relegaba al rol de meta suplente sin opción a disputar la titularidad. «El club trajo a otro jugador que tiene por escrito en el contrato que tiene que jugar partidos de Liga. Eso fue un shock para mí. Significaba que ya no hay competencia en esa posición. Tiene que jugar sí o sí. Aunque yo juegue bien o mal, iba a estar fuera. Si no, el club tendría que pagar penalizaciones», cuenta Dimitrievski en una explosiva entrevista que ha dado con el periodista Lazarov, en un podcast normacedonio.

Ante esta situación, Stole pidió salir del Valencia para marcharse a otro club. Pero tal y como confirma con su rajada pública, no le dejaron: «Pero el club no quería dejarme ir. Cada vez pedían más, un poco más, un poco más. Había clubes de las cuatro grandes ligas, también de Turquía y de Arabia. Sinceramente, yo estaba decidido y preparado para cambiar de ambiente, pero el club tenía su prioridad porque pedía cada vez más». Al no poder salir y haberse quedado en el Valencia, donde está relegado a jugar únicamente la Copa del Rey, está a disgusto, aunque no baja los brazos. «En el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Mi deseo es jugar. Quiero jugar en el Valencia. No estamos pasando un buen momento en la temporada, se ve en los resultados. Pero creo que, si entreno bien y me dan la oportunidad, responderé sin ningún problema, porque tengo experiencia, tengo calidad y estoy preparado para hacerlo», añade.

Además, Dimitrievski confirma en la entrevista que el rumor de que no cobró una prima contractual que tenía estipulada el año pasado por jugar 10 partidos, al quedarse con 9 y no jugar el último de la temporada. Lazarov le sonsaca el tema en la entrevista, y Dimitrievski es sincero: «Sí, esa es información correcta». «¿En su contrato decía que tenía que jugar 10 partidos obligatoriamente?», repregunta el entrevistador. «No, si jugaba 10 partidos, tenía una prima», explica Stole. «¿Y jugó nueve y al no ponerle el décimo, perdió el bonus?», aprieta Lazarov, a lo que el portero del Valencia contesta rotundamente: «Sí».

No obstante, Dimitrievski sigue confiando en que le llegará la oportunidad. «La situación me irrita, me pregunto por qué a mí. He pasado de jugar 45 partidos a solo 10, pero es una experiencia de la que aprenderé. Me quedo con lo positivo y sigo adelante», afirma, aunque también le suelta un palito a su entrenador Carlos Corberán: «Después de varios meses, defendí mi posición, aunque estábamos últimos en la clasificación. Jugué bien, pero llegó un cambio de entrenador —refiriéndose al despido de Rubén Baraja— y tras perder 2-1 contra el Real Madrid, el nuevo técnico me sacó del campo. Respeto la decisión, pero no la entiendo. Sigo jugando con mi selección y manteniendo el nivel».