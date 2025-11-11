Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Abde, cuando fue sustituido en Mestalla. IRENE MARSILLA

LaLiga recoge los cánticos de la Grada Mario Kempes al Betis

El informe señala que se coreó desde ese sector de Mestalla el «písalo», «tonto», «puta Betis, oe»

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:34

Mientras sigue abierto el expediente que le ha abierto el Valencia al aficionado que en Mestalla y durante diferentes partidos ha proferido insultos racistas a jugadores del equipo rival, LaLiga ha dado a conocer este martes las incidencias que se han producido en la última jornada. Y en Mestalla, precisamente contra el Betis, se escucharon en la grada en diversos momentos diferentes cánticos contra los verdiblancos.

Por eso, en la nota que ha hecho público este martes LaLiga, se recogen algunas incidencias del partido disputado el domingo entre valencianistas y béticos. El primer punto dice así: «En el minuto 23 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico «¡Písalo, písalo!, aparentemente dirigido a un jugador visitante».

El segundo hecho que se recoge indica lo siguiente: «En el minuto 62 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico «¡Tonto, tonto!», aparentemente dirigido a un jugador visitante«.

El otro punto que los informadores de LaLiga se refiere al minuto 76 de partido: «Un grupo de aficionados locales ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico «¡Puta Betis, oe!».

El último apunte vuelve a hacer mención a os cánticos procedentes a este sector del campo de Mestalla. «En el minuto 83 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico «¡Písalo, písalo!», aparentemente dirigido a un jugador visitante«.

LaLiga señala precisamente esa cuestión, haciendo distinción entre ese sector y el resto del campo. «Se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado. El club local emitió mensajes en contra de la violencia e insultos a través de los videomarcadores del estadio de forma aleatoria durante todo el desarrollo del encuentro».

