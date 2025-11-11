Rodrigo De Paul rememora sus inicios con el Valencia

Eric Martín Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 10:13 Comenta Compartir

En la actualidad, el nombre y apellidos de Rodrigo De Paul se traduce en uno de los centrocampistas más consagrados de la vigente selección campeona del mundo, que no es otra que Argentina. Durante sus primeros pasos como profesional, entre el verano de 2014 y el mercado invernal de 2016, fue el Valencia CF quien disfrutó de sus destellos. Disfrutó o al menos intentó hacerlo. Porque por entonces no era el jugador que el paso de los años ha permitido destapar y, tal como ha admitido durante una entrevista, sus comienzos en la capital del Turia no fueron nada fáciles.

De Paul compartió días atrás una charla en uno de los podcast deportivos más reconocidos de Sudámerica y no pudo negar que no tuvo un camino de rosas como jugador blanquinegro. En su llegada, se encontró con un compatriota en el banquillo, como era Pizzi. «Voy a formar un equipo alrededor tuyo», comenta que le trasladó el técnico argentino nada más llegar. Sin embargo, los acontecimientos del destino ocasionaron que su encuentro y coincidencia fuera fugaz. Apenas un día compartieron club. «El día que yo llego al hotel, sale Pizzi y me dice que le echaron».Nada más aterrizar en Valencia, el mediocentro se encontraba con este inesperado varapalo, después de que le trasladara esa importancia y confianza personal de la que iba a gozar.

Pero para desgracia de De Paul, su debut en Liga también fue ciertamente desafortunado. Partido en el Sánchez Pizjuán, suplencia y expulsión en el primer minuto. «Entro, juego 40 segundos y me echan, boludo. Me agarraron, yo me lo quise quitar de encima y le pego. Pero bien echado», recuerda el jugador aquel momento. «Termina el partido y estaba muerto», añade. Este fue un revés para él, porque no sólo significó esa expulsión. Además, acarreó una sanción de cuatro partidos, de la que se enteró por la prensa.

Afortunadamente, De Paul pudo reconducir su situación como valencianista. Pagó la inexperiencia de los 19 años que entonces le contemplaban. A posterior, con sus altibajos, fue asentándose. Y durante la campaña y media que permaneció en el club pudo competir en 44 partidos oficiales, contribuyendo con dos goles y cuatro asistencias. Después su carrera continuó en Italia de la mano del Udinese, para volver a España en 2021 de la mano del Atlético de Madrid ya como un referente. Este pasado verano marchó al Inter de Miami, para compartir vestuario con Leo Messi en la MLS.