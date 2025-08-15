Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Marcelino, en el partido amistoso ante el Aston Villa. EP

La sorprendente rajada de un exvalencianista sobre Marcelino: «Me dijo que no jugaría más por motivos personales»

Raúl Albiol explica su salida del Villarreal y su desencuentro con el entrenador

J.Zarco

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:19

Muy cerca de cumplir los 40 años, Raúl Albiol busca una última aventura a su exitosa carrera después de acabar su etapa en el Villarreal. El exvalencianista pasó de ser un fijo en los esquemas de Marcelino a disputar su último encuentro en diciembre de 2024 y ahora ha querido aclarar los motivos de su salida.

En una entrevista en 'Corriere Dello Sport', ha sido muy contundente: «Quiero dejar algo claro desde el principio: no fue por una lesión ni por ningún problema físico. Estuve bien y estoy bien. Después de toda la primera mitad de temporada como titular, el entrenador me dijo que no jugaría más. Y no por mi rendimiento, sino por motivos personales. No hubo motivos deportivos ni físicos. Por eso quiero seguir».

Ahora, sigue preparándose hasta que salga una nueva oportunidad: «Entreno en Valencia todos los días, dos veces al día. Tengo mi preparador e instalaciones a mi disposición. Por supuesto, los días son más largos cuando entrenas solo, pero estoy tranquilo y muy motivado. Lo fundamental es estar bien mentalmente».

Su objetivo, sería regresar a Italia, donde estuvo en el Nápoles desde 2013 a 2019: «Mi familia y yo tenemos un sueño: terminar en Italia. En Nápoles estuvimos muy bien, es un país muy parecido a España. Nuestra puerta siempre está abierta para Italia. Y queremos mudarnos todos juntos».

Y asegura que tiene opciones: «Bueno, sí, he tenido contactos. Digamos que estoy viendo la mejor oportunidad, la más adecuada para mí y mis ambiciones. Tengo que reflexionar bien y tomar una buena decisión porque la solución debe motivarme: si firmo, quiero y tengo que darlo todo».

Una posibilidad sería el Como 1907, donde está como entrenador su excompañero Cesc Fàbregas: «Cesc aún es joven, pero puede convertirse en uno de los mejores entrenadores del mundo. El Como fue una sorpresa en la última temporada, pero ahora ha invertido cien millones y es un equipo que luchará por clasificarse para Europa».

Por último, aclara que no ha tenido nunca ningún desencuentro con los clubes en los que ha estado: «Ningún club que me haya fichado se ha quejado nunca de mí. Es imposible: siempre estoy dispuesto a darlo todo y a superar los límites. Si trabajase en un club, sé que sin duda me ficharía. Repito: es imposible equivocarse».

