Solo faltan por estrenarse Dimitrievski y Rivero Con el estreno de Comert por la lesión de Copete, Corberán ya ha utilizado a toda la plantilla profesional excepto los dos guardametas, suplentes de Agirrezabala

Juan Carlos Valldecabres Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 12:42 Comenta Compartir

Tal y como está el Valencia, cualquier circunstancia que se produce puede llegar a tener incluso la calificación de anomalía. Tras las nueve primeras jornadas de Liga disputadas, Carlos Corberán ya ha utilizado a todos los jugadores de su primera plantilla. Eso siempre tiene su vertiente positiva o negativa, según el cristal que se le quiera aplicar. Con el estreno de Comert en el duelo de este lunes en Mendizorroza ante el Alavés, tan sólo faltan por estrenarse en Liga esta temporada los dos guardametas suplentes de Agirrezabala: Dimitrievski y Rivero.

La participación de estos dos porteros se presume ciertamente complicada por no decir imposible. Sólo una lesión impediría que el técnico de Cheste retirara la confianza al guardameta vasco. Por lo tanto, tanto al macedonio como al valenciano les queda únicamente la bala de la Copa del Rey como alternativa para jugar competición oficial este curso.

Con la lesión de Copete y a la espera de la evolución que presente el exjugador del Mallorca, lo más probable es que Comert tenga continuidad en el once en el duelo contra el Villarreal de esta próxima jornada. Con Diakhaby en la enfermería para varias semanas y con la situación un tanto inesperada de Copete, el suizo formaría pareja con Tárrega, algo que hace apenas un par de semanas se presumía improbable porque Corberán considera a Comert el cuarto central de la plantilla. El giro ha sido inesperado.

El problema para el técnico valencianista todavía es más importante porque en lo que a lesionados se refiere el número ha sufrido un aumento importante con Copete. Hay que tener en cuenta que a Vitoria ya no viajaron por diferentes problemas musculares además de Diakhaby, Foulquier, Ugrinic y Ramazani. Demasiadas bajas para un equipo que hoy en día necesita de la aportación de todos para reflotar.

Comert dispuso de los últimos diez minutos de juego contra el Alavés. Aún así, ocupa al margen de los dos porteros antes señalados el último lugar en el ranking de participación de la plantilla profesional. Ramazani con 84', Almeida con 87' y Ugrinic con 89' son los que menos minutos acumulan hasta la fecha. En el banquillo de Vitoria estuvieron también Iranzo, que llegó a estar calentando en la banda y parecía incluso que iba a saltar al terreno de juego, y Lucas Núñez.