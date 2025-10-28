Sólo dos debuts en el Valencia para hacer frente al débil Maracena

Tampoco ha revolucionado el once inicial Carlos Corberán para su debut en Copa en la temporada 2025-2026 en la noche del martes (20 horas) ... . El Valencia, en zona de descenso en LaLiga y con vistas al Real Madrid, necesita pasar este trámite contra un equipo que juega en la categoría regional andaluza, el Maracena.

Stole Dimitrievski, como era lógico, jugará bajo palos en un encuentro en el que el valencianismo sólo verá debutar al central Panach. Jesús Vázquez, Comert, Iranzo, Santamaría, Javi Guerra, André Almeida, Otorbi, Raba y Hugo Duro también saldrán de inicio.

Alejandro Panach (Valencia, 2006) fue uno de los futbolistas del filial blanquinegro con los que Corberán contó en pretemporada. El central pudo trabajar junto al primer equipo junto a otros como Rubén Iranzo, Vicent Abril, Pablo López, David Otorbi, Lucas Núñez, Alejandro Panach, Alexander Gurendal, Aimar Blázquez, Álex Cerdá y Andrés Caro.

El pasado 19 de julio, Panach disputó su primer partido con los 'mayores' fue contra el Castellón, e hizo pareja con Diakhaby. El central francés se rompió contra el Girona hace tres semanas y posiblemente no volverá a jugar hasta 2026.

Ampliar Foto de los canteranos que realizaron la pretemporada con el primer equipo. VALENCIA CF

El Valencia jugará en un martes marcado por el adiós a José Manuel Ochotorena. Por la mañana, algunos futbolistas de la plantilla, entre ellos el capitán José Gayà, así como numerosas personas vinculadas con el deporte de todo el país se han acercado al tanatorio de la ciudad del Túria para despedir al histórico y querido portero y entrenador de guardametas.