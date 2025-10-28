Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una borrasca atlántica dejará lluvias con tormentas esta semana en la Comunitat y obliga a Aemet a activar el aviso amarillo
Dimitrievski recibe un empujón de Vinicius en Mestalla. EFE

Sólo dos debuts en el Valencia para hacer frente al débil Maracena

El central Panach, futbolista del Mestalla y el guardameta Dimitrievski jugarán de inicio en la noche del martes en el estreno de los blanquinegros en Copa

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 19:29

Comenta

Tampoco ha revolucionado el once inicial Carlos Corberán para su debut en Copa en la temporada 2025-2026 en la noche del martes (20 horas) ... . El Valencia, en zona de descenso en LaLiga y con vistas al Real Madrid, necesita pasar este trámite contra un equipo que juega en la categoría regional andaluza, el Maracena.

