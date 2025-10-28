Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vicente del Bosque, apoyado en una muleta, a la salida del funeral.

Vicente del Bosque, apoyado en una muleta, a la salida del funeral. jesús signes

El mundo del fútbol honra la figura de Ochotorena

El funeral del mítico portero en Valencia junta personalidades de todos los ámbitos donde el vasco dejó huella como Sempere, Albelda, Vicente Del Bosque, Baraja, Karanka, Unai Emery, Butragueño, Pepe Reina, Palop, Cañizares y una amplia representación de la entidad valencianista con Ron Gourlay, Javier Solís, Carlos Corberán y José Luis Gayà a la cabeza

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 11:39

El mundo del fútbol ha despedido a una leyenda como fue José Manuel Ochotorena, 'Ochoto' para todos sus compañeros y amigos, que falleció este lunes en Valencia a los 64 años ... . Su funeral en tierra valenciana se ha convertido en un sentido homenaje a su persona, más allá del mítico portero y entrenador de porteros que fue, y ha reunido a todos los estamentos de la historia del fútbol español. Desde Vicente del Bosque, seleccionador con el compartió el título de la Eurocopa con España en 2008, a Emilio Butragueño pasando por compañeros de todos los clubes en los que trabajo, desde Aitor Karanka a entrenadores con los que compartió cuerpo técnico en el Valencia, como Unai Emery, Marcelino García Toral, Rubén Baraja o Pako Ayestarán. El actual Valencia, que volaba esta mañana a Granada para disputar su partido de Copa contra el Marcena, ha estado representando por Ron Gourlay, Javier Solís, Miguel Ángel Corona, Carlos Corberán, Voro, José Luís Gayà, Foulquier, Tàrrega y Pepelu.

