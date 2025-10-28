El mundo del fútbol honra la figura de Ochotorena

El mundo del fútbol ha despedido a una leyenda como fue José Manuel Ochotorena, 'Ochoto' para todos sus compañeros y amigos, que falleció este lunes en Valencia a los 64 años ... . Su funeral en tierra valenciana se ha convertido en un sentido homenaje a su persona, más allá del mítico portero y entrenador de porteros que fue, y ha reunido a todos los estamentos de la historia del fútbol español. Desde Vicente del Bosque, seleccionador con el compartió el título de la Eurocopa con España en 2008, a Emilio Butragueño pasando por compañeros de todos los clubes en los que trabajo, desde Aitor Karanka a entrenadores con los que compartió cuerpo técnico en el Valencia, como Unai Emery, Marcelino García Toral, Rubén Baraja o Pako Ayestarán. El actual Valencia, que volaba esta mañana a Granada para disputar su partido de Copa contra el Marcena, ha estado representando por Ron Gourlay, Javier Solís, Miguel Ángel Corona, Carlos Corberán, Voro, José Luís Gayà, Foulquier, Tàrrega y Pepelu.

Entre los que fueron compañeros, y alumnos como gran profesor más que entrenador de porteros que fue, destacó la presencia de su gente. Los porteros. Sempere, Cañizares, Palop, Pepe Reina, César Sánchez, Juan Luís Mora y Jaume Doménech han querido honrar la memoria del que fue uno de los suyos. «Compartí con él profesión y también vida personal, la verdad es que es complicado expresarlo con palabras», declaró Sempere a la salida del funeral: «Era un gran deportista y una gran persona. Muy profesional y amigo. Como portero lo que me sorprendió de él fue la técnica que tenía. Aprendí mucho de él porque para mí fue técnicamente el mejor portero que hemos tenido, por cómo blocaba o se colocaba».

Por su parte Palop, recordó una de esas anécdotas que desatan sonrisas: «Nos dio todas sus herramientas para que fuéramos mejores. Lo deportivo está muy bien pero me quedo con lo personal, con lo que significó para todos nosotros. Siempre tenía las palabras oportunas para cada momento, reunía todo lo que tiene que tener en este mundo una persona buena. Una anécdota que tengo con él fue cuando me llamó Luís Aragonés para comunicarme mi primera convocatoria con España para un partido en Grecia y no me lo creía. Pensaba que era una broma de algún imitador y cuando Luís Aragonés ya se estaba cabreando le pasó el teléfono a Ochotorena. Cuando escuché su voz es cuando me di cuenta que era verdad».

Un nutrido grupo de jugadores en activo, como Parejo, y exfutbolistas como Juan Sánchez, Jorge López, Bossio, Carlos Arroyo, Rufete, Fernando Giner, David Albelda, Robert Fernández han querido sumarse al sentido adiós al que fue un amigo. Como Miguel Tendillo: «Coincidí con él en mi primer año en el Real Madrid y luego en su etapa en el Valencia desde que yo estaba entrenando en la escuela. Lo tenía a mi lado en cada viaje. Cada uno recoge lo que siembra y Ochoto, como Vicente del Bosque, son personas que se convierten en un ejemplo para todos los demás».

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, recordó la figura de Ochotorena como parte transversal del fútbol español: «A lo largo de la vida uno se va encontrando con muchas personas y él era un muy buen compañero, muy noble y fiable. De los que quieres tener en tu equipo siempre porque tiene esa mentalidad de ayudar a los demás. De alguna manera se nos va una parte de todos nosotros porque convivimos mucho tiempo y ganamos bastante juntos. La calidad humana que tenía no es tan fácil de encontrar».

Dirigentes, tanto en los despachos como en las direcciones deportivas, que coincidieron con el de Hernani también han estado en el último adiós a 'Ochoto' en Valencia, como Manuel Llorente, Pedro Cortéz, Juan Martín Queralt, Braulio Vázquez. Aitor Karanka, director técnico de la selección, evocó que para él la figura del mítico portero le lleva a sus inicios: «Aparte de representar a la Federación tuve el placer de conocerle desde hace treinta años cuando estaba en el Racing. Lo bueno que tenía Ochoto es que en vida no he escuchado a nadie hablar ni medio mal de él. He coincidido de jugador, en la selección en las categorías inferiores y luego enfrentándome a él. Todo lo que se puede decir como persona es poco y es un orgullo haber formado parte de su entorno. Le conocí cuando tenía 22 años y él estaba en el Racing. Venía algunos jueves para cenar con nosotros y cuando tan joven conoces a un profesional así y luego con el paso de los años te sigue demostrando lo que es, eso es lo bonito». José Danvila, el máximo accionista del Levante, representó a la entidad de Orriols, junto al presidente Pablo Sánchez: «Recordamos a una gran persona y profesional como era Ochotorena, como portero y entrenador de porteros, y ha quedado palpable con la cantidad de gente que ha venido a despedirle».

Amigos como José Carrascosa, el que fue durante muchos años psicólogo en el Valencia, o Serreta, unos de los utilleros más míticos de la historia del club de Mestalla, también acompañaros a los familiares de José Manuel Ochotorena en un momento muy duro pero donde quedó patente el cariño, sobre todo a la persona, que dejará como legado el que para muchas generaciones fue un ídolo en aquella España futbolera de los cromos.