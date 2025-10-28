En directo, UD Maracena - Valencia CF de Copa del Rey

Secciones
Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 3 M28/10 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso
Maracena
20:00h.
Valencia
MAR
VAL
Gabriel Strazzeri
Valencia
Martes, 28 de octubre 2025, 19:15
19:33
19:00
Tal y como confirmó Corberán, en portería juega el normacedonio Dimitrievski. La otra novedad es la entrada de los canteranos Otorbi, Panach e Iranzo en el once inicial del Valencia.
19:00
⚽ DÍA DE PARTIDO ⚽— Valencia CF (@valenciacf) October 28, 2025
🆚 @udmaracena1945
🏟️ Nuevo Los Cármenes
⏰ 20:00 horas
💻 https://t.co/YR8PIUcH93
📻 92.6 FM (Valencia)
📝Previa: https://t.co/DgLPYkVp9U#MaracenaValencia#ADNVCFpic.twitter.com/PF1Id2wl9k
19:00
⚽ XI INICIAL 🆚 @udmaracena1945#MaracenaValencia#ADNVCFpic.twitter.com/m0RDuhX90A— Valencia CF (@valenciacf) October 28, 2025
19:00
Bienvenidos a esta retransmisión en directo del UD Maracena - Valencia CF. Ya tenemos alineación confirmada, vamos a analizarla rápidamente.
4-4-2
Rubén Alarcón Aranda
defensa
Raúl Fernández
Delantero
Carlos Corberán
4-4-2
Stole Dimitrievski
portero
Rubén Iranzo
defensa
Alejandro Panach Olmo
defensa
Eray Cömert
defensa
Jesús Vázquez
defensa
David Otorbi
centrocampista
Baptiste Santamaría
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
Domingos André Ribeiro Almeida
centrocampista
Dani Raba
Delantero
Hugo Duro
Delantero
0%
MAR
0%
VAL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
