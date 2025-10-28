Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 3 M28/10 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Escudo UD Maracena

Maracena

20:00h.

Valencia

Escudo Valencia Club de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

MAR

[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

Stole Dimitrievski, con el Valencia. VCF
Directo

En directo, UD Maracena - Valencia CF de Copa del Rey

Sigue el minuto a minuto del estreno del conjunto blanquinegro en el torneo del 'KO' ante un equipo de inferior categoría

Minuto a minuto

Gabriel Strazzeri

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 19:15

19:33

Los jugadores de ambos equipos salen al campo a calentar

19:00

Juega Dimitrievski

Tal y como confirmó Corberán, en portería juega el normacedonio Dimitrievski. La otra novedad es la entrada de los canteranos Otorbi, Panach e Iranzo en el once inicial del Valencia.

19:00

19:00

19:00

¡Hola!

Bienvenidos a esta retransmisión en directo del UD Maracena - Valencia CF. Ya tenemos alineación confirmada, vamos a analizarla rápidamente.

Alineación y estadísticas

4-4-2

Alineación

Rubén Alarcón Aranda

defensa

Raúl Fernández

Delantero

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Stole Dimitrievski

portero

Rubén Iranzo

defensa

Alejandro Panach Olmo

defensa

Eray Cömert

defensa

Jesús Vázquez

defensa

David Otorbi

centrocampista

Baptiste Santamaría

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

Domingos André Ribeiro Almeida

centrocampista

Dani Raba

Delantero

Hugo Duro

Delantero

Estadísticas

0%

VAL

MAR

0%

VAL

VAL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

