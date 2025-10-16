La selección de Indonesia destituye a un reconocido exjugador del Valencia

El fútbol da muchas vueltas y cada vez es más internacional, jugándose al máximo nivel en todos los rincones del planeta. Eso acaba, muchas ... veces, llevando a figuras históricas del deporte a encontrar trabajos en países y ligas exóticas, ya sea en el tramo final de sus carreras o incluso después de colgar las botas. No es raro por ello ver a exjugadores siendo entrenadores de clubes o selecciones de poco nombre.

Pero haber sido muy bueno como jugador no garantiza nada. Y un ejemplo de ello es lo sucedido con la selección de Indonesia, que este jueves ha separado sus caminos con el entrenador de su selección nacional masculina de fútbol, el exvalencianista Patrick Kluivert, que llevaba casi 12 meses en el cargo. El comunicado oficial de la federación de fútbol del país cita «un acuerdo mutuo» como motivo.

La salida de Kluivert se produce tras la derrota de Indonesia el sábado en Yeddah contra Irak (1-0), poniendo fin a sus posibilidades de clasificarse para el Mundial del año próximo en Estados Unidos, Canadá y México. «Tras una conversación abierta, completa y respetuosa, ambas partes acordaron poner fin a esta colaboración», anunció la federación en Instagram, sin especificar el motivo de la rescisión, que todo apunta a ser por los malos resultados obtenidos.

Indonesia buscaba clasificarse para el Mundial por primera vez desde que el país obtuvo su independencia de los Países Bajos en 1945, y su avance a la cuarta ronda de las preliminares de Asia fue el mejor desempeño del país hasta la fecha. Patrick Kluivert, exjugador del Milan, Ajax, Barcelona o Valencia —su hijo Justin también vistió la camiseta blanquinegra recientemente— entre otros clubes, ​​fue contratado en enero de este presente año, y contaba con un contrato que vencía en 2027. Dirigió un equipo formado principalmente por jugadores de la diáspora neerlandesa, pero no fue suficiente para cumplir con los objetivos de Indonesia.