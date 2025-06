Sadiq sigue poniéndose la camiseta del Valencia hasta en una pachanga en Nigeria

Umar Sadiq es un tipo peculiar. Ya es conocido por todos. Su gran sonrisa siempre va acompañada de acciones sobre el terreno de juego que ... a algunos les hacen dudar sobre su calidad, aunque lo que no se le puede negar es su potencia física y su olfato goleador. El delantero nigeriano de 28 años había pasado unos malos años desde su fichaje por la Real Sociedad, donde sufrió una grave lesión de rodilla que detuvo su meteórica progresión.

Tras llegar al Valencia cedido en el mercado de invierno, encontró lo que buscaba: minutos, continuidad y goles. Carlos Corberán le dio confianza y el ariete africano respondió: seis goles en 19 partidos que ayudaron al conjunto blanquinegro a salvar la categoría cuando llegó a ir colista de Primera División, y a llegar a ilusionarse con pelear por Europa en las últimas jornadas.

La adaptación de Sadiq a Mestalla fue muy positiva, ganándose el cariño de la afición valencianista. El jugador se mostró siempre muy feliz en Valencia, tanto que a pesar de que el club decidió no ejecutar la opción de compra de nueve millones de euros que tenía en su poder, todavía sigue mostrando muestras de cariño para el que ya es su exequipo.

Sadiq regresará a la Real Sociedad, donde todavía tiene contrato hasta 2028, aunque en el Reale Arena no cuentan con él y le buscarán una salida. No obstante, el jugador está siendo muy vocal en las redes sociales. El pasado sábado, el nigeriano utilizó su perfil de Instagram para mandar un mensaje a los txuriurdin: «You don't want me or I don't want you, which one is the answer» (No me quieres o no te quiero, ¿Cuál es la respuesta?), acompañado de emoticonos de risa.

➡️ UMAR SADIQ no se olvida del VCF en plena ‘crisis’ con la Real Sociedad. pic.twitter.com/JCVUZQOmlX — Córner Che🦇 (@Corner_Che) June 17, 2025

Ahora, el delantero ha dado un paso más y ha publicado varias fotografías suyas jugando una pachanga en su Nigeria natal junto a varios amigos en un campo de tierra, entre ellos otros futbolistas nigerianos como Abdul Ajagun, del Al-Hussein SC de la liga de Jordania. La curiosidad es que todo el equipo en el que jugaba Sadiq iba vestido con la indumentaria oficial del Valencia, en este caso, la tercera equipación de color naranja con los pantalones verdes, posiblemente regalada por el propio jugador a todas sus amistades.

Sadiq, por tanto, luce todavía los colores del Valencia a pesar de que sabe que su futuro es prácticamente imposible que vuelva a estar en Mestalla, un campo y una afición que le ha marcado tanto que incluso en sus vacaciones sigue luciendo los colores del equipo en el que ha estado jugando a préstamo en los últimos meses.