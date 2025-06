Umar Sadiq y el enigma de su futuro en el Valencia

Hugo Martínez Valencia Sábado, 14 de junio 2025, 17:02 Comenta Compartir

El delantero nigeriano Sadiq Umar, cedido por la Real Sociedad al Valencia CF desde el pasado mercado de invierno de la temporada 2024/2025, ha ... vuelto a generar revuelo, esta vez con un enigmático mensaje en sus redes sociales. La publicación en su cuenta de Instagram (@sadiq.umar19), con la frase «You don't want me or I don't want you, which one is the answer» (No me quieres o no te quiero, ¿Cuál es la respuesta?), acompañada de una risa, ha sido interpretada por muchos como un posible reflejo de su incierto futuro en Mestalla, especialmente después de que el club che haya decidido no ejercer la opción de compra que tenía sobre él.

Sadiq llegó a Valencia en enero con la misión de reforzar una delantera que necesitaba pólvora y de sumar en la lucha por la permanencia. Y su impacto fue innegable. El potente ariete nigeriano, que venía de un periodo complicado en la Real Sociedad tras una grave lesión, encontró en la capital del Turia el escenario perfecto para reencontrarse con su mejor versión. Sus goles y su presencia física se convirtieron en un activo crucial para el equipo en la segunda mitad de la temporada, contribuyendo de manera decisiva a la consecución del objetivo de la permanencia en Primera División. El acuerdo de cesión incluía una opción de compra no obligatoria por parte del Valencia, que oscilaba entre los 9 y 10 millones de euros, una cifra que muchos consideraban razonable dada su aportación y el potencial del jugador. Sin embargo, en las últimas semanas, ha trascendido que el club valencianista ha optado por no ejecutar dicha cláusula. Las razones, aunque no han sido confirmadas oficialmente, apuntan a una combinación de factores económicos y de la redefinición de la política de fichajes del club, priorizando quizás otras demarcaciones o perfiles de jugadores para la próxima temporada. El mensaje de Sadiq en Instagram, con su tono entre la resignación y la ironía, pone de manifiesto la situación agridulce que vive el futbolista. Por un lado, ha recuperado sensaciones y ha demostrado su valía en LaLiga. Por otro, se enfrenta a un nuevo cambio de aires y a la incertidumbre sobre dónde estará su futuro más allá del 30 de junio. Historia de Instagram de la cuenta de Umar Sadiq. LP Para el Valencia, la no adquisición de Sadiq podría ser vista como una oportunidad perdida por una parte de la afición, que ha valorado su rendimiento y su compromiso. La decisión deja al club con la necesidad de buscar un nuevo referente ofensivo en el mercado veraniego, un desafío que se suma a la ya de por sí compleja planificación de la plantilla. Mientras tanto, Sadiq regresará a la disciplina de la Real Sociedad, aunque su futuro en San Sebastián también parece incierto. Es probable que el delantero, con el buen sabor de boca dejado en Valencia, busque un nuevo destino donde pueda seguir disfrutando de minutos y consolidarse como el delantero de referencia que demostró ser en la recta final de la temporada en Mestalla. La pregunta que plantea Sadiq en su Instagram resonará en los despachos de Mestalla y Anoeta: ¿Quién ha dejado pasar la oportunidad? Solo el tiempo dirá si la decisión del Valencia resultará acertada o si lamentarán no haber apostado de forma definitiva por el «9» nigeriano.

