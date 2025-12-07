El más regular de los mediocres

Cuando uno va a Mestalla ya sabe que va a vivir una experiencia particular, casi como cuando se sube a una de esas atracciones ... en las que pagas para temblar al principio, sufrir durante la misma y terminar con una sonrisa precisamente porque se ha acabado. En un Valencia-Sevilla, en otra época, uno iba a experimentar ese tipo de sensaciones pero a un nivel mucho más elevado que lo que estos dos equipos y clubes son capaces de ofrecer en la actualidad. Los dos están pasando las mismas penurias. Este domingo, el público de Mestalla se aburrió en el tostón de la primera mitad; se inquietó en la primera fase de la segunda; se exasperó cuando el rival se adelantó; empezó a pitar cuando las cosas seguían en el tono gris habitual; aplaudió como siempre cuando Hugo Duro la enchufó; rugió al final pensando en la remontada y se desesperó cuando el árbitro pitó el final justo antes de sacar un córner aunque ya había pasado un minuto de los cinco de añadido que había otorgado.

Eso es lo que por desgracia suele suceder en demasiadas ocasiones en Mestalla, con un equipo que va camino de recibir el premio a la regularidad más absoluta: el Valencia es el más regular del pelotón de los mediocres por no decir torpes. A tres puntos del descenso lo mejor que puede uno es agachar la cabeza y aguantar la embestida. La matemática no engaña: quince puntos en quince jornadas. Se le preguntó a Corberán por esa peculiaridad alarmante (38 puntos al final de Liga) y éste escurrió el bulto analizando lo que ocurrió sobre el césped. Para eso ha quedado el Valencia.

Lo peor es que el panorama no es digamos esperanzador. El sábado hay que ir al Metropolitano y el Atlético si algo tiene es precisamente delanteros a tener muy en cuenta. Motivo para preocuparse hay, tanto por eso como por la baja de César Tárrega que vio la amarilla y tiene que cumplir sanción. No hay mucho donde elegir. Corberán hablaba ayer de si se recupera Diakhaby a tiempo pero sería de locos pensar en su vuelta al once después de once partidos de baja.

Quienes también serán sancionados son otros dos miembros de la primera plantilla. No es la primera vez que saltan al césped cuando hay lío. Pasó contra el Betis y volvió a pasar ayer. El árbitro lo reflejó en el acta: «Una persona vestida con la indumentaria del club local... recriminó que hubiésemos señalado el final del partido... diciendo »sois unos sinvergüenzas«». Se trata de Ángel de las Heras González. Para el médico Juan Alberto Aliaga, que el día del Betis estuvo implicado en el tumulto, también hubo roja «por hacer gestos de desaprobación, burla y despectivos hacia nosotros, entre ellos el gesto de simular que llorábamos, cerrando sus puños y moviéndolos por debajo de sus ojos».