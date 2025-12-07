Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El más regular de los mediocres

El Valencia lleva quince puntos en quince jornadas y sigue a tres del descenso| Tárrega será baja ante el Atlético y el árbitro refleja en el acta los gestos del médico y los insultos de uno de los ayudantes de Corberán: «Sois unos sinvergüenzas»

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:57

Cuando uno va a Mestalla ya sabe que va a vivir una experiencia particular, casi como cuando se sube a una de esas atracciones ... en las que pagas para temblar al principio, sufrir durante la misma y terminar con una sonrisa precisamente porque se ha acabado. En un Valencia-Sevilla, en otra época, uno iba a experimentar ese tipo de sensaciones pero a un nivel mucho más elevado que lo que estos dos equipos y clubes son capaces de ofrecer en la actualidad. Los dos están pasando las mismas penurias. Este domingo, el público de Mestalla se aburrió en el tostón de la primera mitad; se inquietó en la primera fase de la segunda; se exasperó cuando el rival se adelantó; empezó a pitar cuando las cosas seguían en el tono gris habitual; aplaudió como siempre cuando Hugo Duro la enchufó; rugió al final pensando en la remontada y se desesperó cuando el árbitro pitó el final justo antes de sacar un córner aunque ya había pasado un minuto de los cinco de añadido que había otorgado.

