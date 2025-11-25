Rayo Vallecano - Valencia CF: horario y dónde ver por televisión el partido de la jornada 14 Los de Corberán buscan su primera victoria fuera de casa

El Valencia CF se reencontró con la victoria el pasado viernes tras superar por 1-0 al Levante UD. El conjunto de Corberán ofreció mejores sensaciones que en las últimas jornadas y logró tres puntos fundamentales para alejarse del descenso.

Ahora, el próximo objetivo es ganar por primera vez en la temporada fuera de casa. El equipo todavía no ha sido capaz de vencer lejos de Mestalla y tendrá una nueva oportunidad el próximo lunes frente al Rayo Vallecano. No será tarea fácil puesto que en Vallecas solo ha podido tumbarles el Sevilla.

Los de Íñigo Pérez llegarán con menos descanso puesto que el jueves tienen partido de Conference League en Bratislava ante el Slovan. Son décimoterceros en la clasificación con 3 puntos más que el Valencia. El año pasado, empataron 1-1 en Vallecas con gol de Sadiq en el minuto 75.

El conjunto che tendrá que volver a jugar un lunes, como ya hizo ante el Alavés. Poco a poco va recuperando efectivos, puesto que la semana pasada entraron en la convocatoria Ugrinic y Foulquier y ahora Ramazani ha comenzado a entrenar con sus compañeros y apunta al encuentro.

El Rayo Vallecano-Valencia CF será este lunes 1 de diciembre y se podrá ver en televisión a través de Moivstar LaLiga. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.