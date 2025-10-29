Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dani Raba, celebrando su gol ante el Maracena.

Raba pide paso entre las dudas

El atacante cántabro fue titular ante el Maracena, marcó un gol y cuajó un gran partido que le abre la puerta a la titularidad en Liga por los problemas de Beltrán y Duro

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:19

Comenta

El Valencia sacó conclusiones positivas de su visita a Granada para medirse al Maracena en la primera ronda de la Copa del Rey. El equipo entrenado por Carlos Corberán se plantó en el Nuevo Los Cármenes con un equipo alternativo, repleto de jugadores menos habituales y varios futbolistas con ficha del filial. No importó (0-5), debido a la diferencia de categoría con el rival, pero varios de esos protagonistas valencianistas se reivindicaron con una buena actuación de cara a la Liga.

Uno de esos destacados fue Dani Raba, que volvió a ser titular, un privilegio que no tenía desde hacía un mes. El 20 de septiembre, en la victoria por 2-0 ante el Athletic, fue el último partido que el atacante cántabro había comenzado desde el inicio en el terreno de juego. Tras quedarse sin minutos ante el Espanyol, había sumado cuatro apariciones como revulsivo saliendo en los últimos minutos frente a Oviedo (77'), Girona (82'), Alavés (70') y Villarreal (82'). En total, 49 minutos en las cuatro últimas jornadas ligueras que le habían dejado alejado de la titularidad.

No obstante, Raba cuajó un gran partido ante el Maracena, demostrando su personalidad con un gran gol en jugada individual, en el que tras quedarse en un mano a mano solo ante el portero rival, decidió regatear al guardameta con un movimiento de calidad para rematar posteriormente a placer tras superar a la defensa nazarí. Un gol en el que demostró personalidad y talento, donde otros muchos hubieran optado por definir fuerte con un disparo rápido, pero Raba tuvo el temple y la calma para elegir la mejor solución.

Ante el Maracena, Raba disputó el partido completó y sumó 90 minutos en sus piernas, primera vez que esto le sucede en encuentro oficial con el Valencia, ya que siempre ha sido sustituido o ha entrado como suplente en Liga. Su buen hacer bien seguró habrá gustado a Corberán, que le tiene más en cuenta para sus próximos planes, y más especialmente con las dudas que hay ahora mismo en la delantera del Valencia. Arnaut Danjuma es fijo, pero busca acompañante, ya que tanto Lucas Beltrán como Hugo Duro arrastran problemas físicos y podrían no llegar en forma al partido de este sábado contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (21 horas).

