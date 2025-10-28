Un bálsamo y lesión de Hugo Duro

. No compensa el mal cuerpo que hay en Liga pero al menos deja la sensación de haber cumplido con la obligación. Todavía habrá que ... esperar para que la Copa enganche de verdad al Valencia y a su gente pero al menos pasa este primer trámite con la solvencia que requería esa diferencia tan abismal de seis categorías entre uno y otro equipo. Eso sí, el duelo deja dos cuestiones más que preocupantes. La primera, el percance de Hugo Duro que obligó al delantero a marcharse con cara de mucha preocupación a la ducha antes de tiempo. Una entrada demasiado impetuosa de un rival, que no impidió que la acción terminara con gol de Danjuma, dejó al delantero con evidentes muestras de dolor sobre el césped. Habrá que ver cómo evoluciona ese tobillo izquierdo de Hugo Duro porque precisamente Corberán no está para dejarse fichas por el camino y menos ahora. Con la visita al Bernabéu a la vuelta de la esquina, lo peor que le puede pasar al Valencia es quedarse sin efectivos. Con un Lucas Beltrán tocado, ahora es Hugo Duro el que preocupa aunque la primera exploración determinó que se trata simplemente del golpe. En esta clase de partidos, uno de los principios básicos es evitar desgracias como la de Guadix, Novelda, etc... y otro, por encima de todo, que nadie caiga lesionado.

La otra cuestión que produce cierta impotencia es tener que escuchar que una afición de un equipo de la regional andaluza te empiece a cantar eso de 'a Segunda'. Como si los valencianistas no tuvieran bastante con la vergüenza propia de ver cómo su equipo se mete en el mismo lodazal de siempre, ahora encima tienen que soportar que allá por donde vayas te lo canten. Eso duele. Lo más grave de todo es que, encima, viendo la clasificación y lo mal que se suelen hacer las cosas, hasta tienen algo de razón. No queda otra que apretar los dientes y aguantar el tirón. Es el destino cruel con el que deben convivir quienes se complican ellos mismos la vida.

Ya no hubo más desgracias que reseñar. Tardó el Valencia en poner orden a esta primera eliminatoria pero se veía venir que era únicamente cuestión de tener paciencia. Corberán sólo repitió a Javi Guerra en el once y hubo que esperar al inicio de la segunda parte para que se abriera la cuenta goleadora. Hasta ese momento, más intenciones que otra cosa por parte valencianista. Con Otorbi casi siempre como percutor por la banda derecha –con aciertos y desaciertos por igual–, lo cierto es que todos los intentos que se generaron terminaron en remates fallidos, con especial mención para Hugo Duro. Más fácil no lo pudo tener. Un pase de Javi Guerra le dejó solo contra el meta pero el delantero golpeó fatal con la izquierda, ejemplo que siguieron después Jesús Vázquez, Almeida y también Javi Guerra. Todos con el punto de mira desviado.

Fue pasar por el descanso y desvanecerse casi por completo el Maracena. Con lo bien que lo habían hecho los chavales andaluces en el primer tiempo, con buen trato del balón y con un bloque muy compacto y coordinado, se vinieron luego completamente abajo cuando el depósito empezó a entrar en reserva. Sus piernas no dieron para más. Fue el turno entonces de los valencianistas, que habían arrancado con tres elementos del filial en el once (Iranzo, Panach y Otorbi), con Almeida escorado a la izquierda y con un Raba reivindicativo. El mediapunta le dio a Hugo Duro en bandeja el primer gol e hizo el segundo después de dos requiebros tras una rápida contra (esta vez el favor se lo devolvió Hugo Duro). En trece minutos, el Valencia ya había dejado más que resuelta esta eliminatoria a partido único. Fue momento de explayarse y los goles fueron cayendo por su propio peso.

UD Maracena: David García; Juanjo, Antonio Salvatierra, David Maldonado (Klyverson, 52'), Rubén Alarcón; Adrián Marfil (Rafael Cámara, 65'), Jesús Sabaca, David Romero (Marcley Marceles, 65'), Rafa Moreno; Rubén Osuna (David Reinoso, 77') y Raúl Fernández (Lester Hayes, 65').

Valencia CF: Dimitrievski; Rubén Iranzo, Alejandro Panach (Marc Jurado, 88'), Eray Cömert, Jesús Vázquez; Javi Guerra (Danjuma, 61'), Santamaría (Lucas Núñez, 69'), André Almeida, David Otorbi (Diego López, 61'); Dani Raba y Hugo Duro (Luis Rioja, 69').

Goles: 0-1, Hugo Duro (55'); 0-2, Dani Raba (60'); 0-3, Diego López (67'); 0-4, Luis Rioja (75'); 0-5, Danjuma (80').

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso, del Comité extremeño. Amonestó a en los locales; y a en los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey. Disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 8.550 espectadores.