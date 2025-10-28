Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Raba, en una acción del partido contra el Maracena en Los Cármenes. EFE

Un bálsamo y lesión de Hugo Duro

El Valencia golea al modesto Maracena en la segunda parte pero el delantero se retira con un fuerte golpe en el tobillo| La afición granadina canta en la grada '¡a Segunda!'

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 22:24

Comenta

. No compensa el mal cuerpo que hay en Liga pero al menos deja la sensación de haber cumplido con la obligación. Todavía habrá que ... esperar para que la Copa enganche de verdad al Valencia y a su gente pero al menos pasa este primer trámite con la solvencia que requería esa diferencia tan abismal de seis categorías entre uno y otro equipo. Eso sí, el duelo deja dos cuestiones más que preocupantes. La primera, el percance de Hugo Duro que obligó al delantero a marcharse con cara de mucha preocupación a la ducha antes de tiempo. Una entrada demasiado impetuosa de un rival, que no impidió que la acción terminara con gol de Danjuma, dejó al delantero con evidentes muestras de dolor sobre el césped. Habrá que ver cómo evoluciona ese tobillo izquierdo de Hugo Duro porque precisamente Corberán no está para dejarse fichas por el camino y menos ahora. Con la visita al Bernabéu a la vuelta de la esquina, lo peor que le puede pasar al Valencia es quedarse sin efectivos. Con un Lucas Beltrán tocado, ahora es Hugo Duro el que preocupa aunque la primera exploración determinó que se trata simplemente del golpe. En esta clase de partidos, uno de los principios básicos es evitar desgracias como la de Guadix, Novelda, etc... y otro, por encima de todo, que nadie caiga lesionado.

