No se podía poner en duda el prestigio

Y con todo lo que tenemos encima, ahora la Copa Del Rey. Pero aun sabiendo lo poco que apetece, el VCF se lo debía tomar ... muy en serio. Estos partidos siempre han servido. Aunque sean algo incómodos o ligeramente desagradables para los no habituales, precisamente por eso, por ser no habituales, vienen bien. Y, además, jugando en Los Cármenes, mucho mejor. Por otra parte, en un enfrentamiento ante un equipo de tal categoría, no se puede poner en tela de juicio el prestigio de nuestra entidad. Una participación en un encuentro oficial, incluso siendo de menor calado, puede servir para adquirir ritmo competitivo, mejor siempre que un puro y rutinario entrenamiento, y para quizá, realizar una buena actuación y hacer ver al entrenador que puede contar contigo cuando así lo considere, que estás preparado para ofrecer un buen o mejor rendimiento. Creo que mientras el emparejamiento copero sea contra un rival de inferior categoría, el club no se puede permitir caer eliminado, socavando, todavía más, nuestra imagen y valor histórico tradicional.

Insisto, ya llegarán eliminatorias más duras y, dependiendo de cómo estés en la liga, decidir exponer más o menos. Pero ahora mismo, con la obligación de continuar, sí o sí, y ofreciendo una competitividad y una calidad digna del respeto a la competición, a los rivales, y sobre todo a nuestro club y sus aficionados.

Estamos en situación muy delicada, en este momento sin soluciones ni mejora demostrable. Días de reflexión y análisis, pero, sobre todo, algo que no está sucediendo, transmisión de las ideas que nos permitan solucionar y por supuesto, capacidad de buena ejecución por parte de los jugadores. Sábado Real Madrid, recordémoslo.

Pero todo se ve diferente tras una victoria y más con una diferencia de goles tan considerable como la conseguida ayer frente al Maracena. Costó un poco en la primera mitad, aunque en todo momento se notó la diferencia de categoría entre ambos equipos. Pero cuando Hugo Duro anotó el primero luego ya vino todo rodado. El conjunto granadino se sintió vencido y el Valencia lo tuvo todo a placer para hacer una manita sanadora. Además, marcaron todos los futbolistas de ataque del Valencia, mientras los chavales no desentonaron. Un punto de satisfacción para afrontar el duelo del sábado antes el líder de la categoría. Históricamente siempre ha sido un partido luchado, aunque ahora la diferencia entre ambos conjuntos es abismal.