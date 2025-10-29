Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Diego López, marcando ante el Maracena, a pase de Danjuma. EFE

Danjuma y Diego López desmienten los rumores

Tanto el neerlandés como el asturiano marcaron un gol con asistencia del otro, y en redes sociales confirman su buen compañerismo silenciando a las voces que deslizaban que había mal rollo entre ambos

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:38

Comenta

Una de las cosas positivas que dejó la victoria del Valencia de este martes ante el Maracena en la Copa del Rey fue sin duda la participación goleadora de varios futbolistas, lo que bien seguro servirá para que recuperen esa buena inercia de cara a portería y que se pueda mantener de cara a los próximos partidos de Liga, donde el equipo entrenado por Carlos Corberán necesita sumar puntos urgentemente para ir saliendo de los puestos de descenso.

Dos de esos protagonistas, además, fueron jugadores que salieron desde el banquillo en la segunda parte y que, curiosamente, marcaron y se asistieron entre sí. Hablamos de Arnaut Danjuma y Diego López. Ambos consiguieron perforar la portería nazarí a pase de su compañero, dejando una imagen que desmiente los rumores que rondaban al entorno del Valencia que hablaban de una mala relación entre ellos.

Según las voces que apuntaban a que entre el neerlandés y el asturiano no había buen rollo, el canterano se habría visto molesto con el club por el hecho de que nada más llegar el ex del Villarreal se le proporcionó el dorsal '7' tras la salida de Sergi Canós, un número que López, supuestamente, quería vestir. Los rumores, que no estaban refrendados, apuntaban a que el asturiano sentía envidia y celos del nuevo fichaje, que además le competía directamente por el puesto, aunque en muchas ocasiones han jugado juntos en el once del Valencia.

Curiosamente, el gol de Diego ante el Maracena llegó en una ocasión en la que se demostró que no hay mal rollo entre ambos. Danjuma y el asturiano se quedaron solos, mano a mano contra el portero rival, y el neerlandés cedió a su compañero para que marcara a placer, cuando podría haber finalizado él mismo perfectamente. Fue generoso y así se lo agradeció el delantero con un abrazo en la celebración. Posteriormente, Danjuma también marcó su gol, a pase de López.

Tras finalizar el partido, Danjuma compartió en sus redes sociales una publicación con fotos del partido, en la que decía: «Noche sólida para el equipo, cumplimos con lo que había que hacer». Para terminar de desmentir los rumores de un mal rollo entre ambos, Diego López le dejó un comentario demostrando que hay buena relación entre ambos y que no existe rencor, envidia o celo alguno: «Mi herrrrrmano!️», acompañado de dos emoticonos, un choque de manos y un corazón.

