Corberán habla de los cánticos de «a Segunda» que escuchó el Valencia ante el Maracena

Al fin un partido tranquilo para Carlos Corberán. Faltaría más, piensa el valencianismo. El conjunto blanquinegro goleó (0-5) al Maracena después de haber terminado ... 0-0 en el descanso. Era lo mínimo que se podía pedir a un equipo que se enfrentaba a un conjunto amateur y que duerme en zona de descenso. Ahora ya toca pensar en el sábado a las 21 horas cuando el Valencia jugará en el Bernabéu contra el Real Madrid.

¿Cómo está Hugo Duro?

«Ha sufrido un golpe, no sabemos la consecuencia de ese golpe, si ha habido lesión o no»

«Estoy en un club donde la Academia es muy importante, lo ha sido siempre y debe seguir siéndolo, así que deben aportar».

Lo positivo del partido de cara al domingo

«Veníamos de una derrota muy reciente contra el Villarreal, era importante cambiar las sensaciones, me ha gustado la seriedad con la que el equipo ha competido. En la primera parte nos ha costado finalizar, ellos han competido a muy buen nivel, nos han exigido pero el equipo ha sabido jugar el equipo que debía. Hemos visto que en la primera parte no podíamos pero ellos no nos exigían y en la segunda mitad hemos ido creciendo con el paso de los minutos»

El 0-3 crea unión

«Es uno de los puntos positivos, la generosidad de todos a esto me refería cuando hablaba de solidaridad, Danjuma ha decidido pasar dos veces antes de finalizar, eso construye sociedades desde el juego y desde lo anímico y eso es importante. Hay que valorarse, ayudarse y respetarse, cuando ocurre eso es más fácil lograr resultados»

Le han cantado: 'A Segunda'

«Nos centramos en el juego, para nosotros era importante cumplir el objetivo»

¿Anímicamente para qué sirve este tipo de eliminatorias?

«Después del sentimiento de derrota con el que veníamos era importante cambiarlo por no sólo el resultado, también la imagen, no haberlo hecho sabíamos que era negativo. Teníamos que recuperar la sensación de ganar y de marcar goles y de hacerlo con seriedad»

Aportación de Dimitrievsi

«Muy positiva, ha manejado el equipo muy bien, ha tenido una intervención muy buena, ha dado confianza a los jóvenes, ayuda mucho a los jóvenes, lo hace siempre cada partido y durante la semana»