Los árbitros confirman que no se debió haber pitado penalti de Copete a Gerard Moreno

Aunque en una semana de clásico era lógico que el programa 'Tiempo de revisión', del CTA (Comité Técnico de Árbitros ) en el que se analizan ... las acciones más polémicas de cada jornada ocupara espacio, se analizaron dos jugadas del Real Madrid- FC Barcelona, también se han revisado otros partidos de la jornada 10 de LaLiga: Valencia – Villarreal (min. 44), Girona – Oviedo (min. 60), 5. Osasuna – Celta de Vigo (min. 76) y Rayo Vallecano – Deportivo Alavés (min. 4).

Marta Frías, portavoz del CTA, explicó que no había penalti a Gerard Moreno en la jugada con Copete, rectificando de este modo la decisión que tomó Alberola Rojas, árbitro principal del partido, después de revisar el VAR.

«El jugador del Villarreal juega el balón dentro del área rival. El defensor del Valencia pisa ligeramente con la parte interior el pie del delantero, el árbitro deja seguir la jugada y finalmente señala saque de puerta. Para que la acción se considere penalti deben cumplirse una de estas dos condiciones. Primera, que el contacto impida al atacante continuar la jugada. No ocurre ya que el balón se le va largo tras el toque. Segunda, que el pisotón sea temerario o con uso de fuerza excesiva. Tampoco sucede, el contacto es leve y sin riesgo», explica la portavoz del CTA en un vídeo, tomando la decisión final de que no se debió penalizar con pena máxima.

«Por tanto no se cumplen los criterios para sancionar penalti. El contacto no es temerario y no afecta de manera decisiva al desarrollo de la acción. El CTA considera que la decisión inicial de no señalar penalti fue correcta y que la intervención del VAR en esta jugada fue errónea», concluía el análisis del CTA.