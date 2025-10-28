Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz vuelve a subir este miércoles 29 de octubre: las horas más caras y las más baratas para usar los electrodomésticos
Gerard Moreno convirtió el penalti que él mismo provocó. EFE

Los árbitros confirman que no se debió haber pitado penalti de Copete a Gerard Moreno

El programa del CTA en el que se analizan las acciones más polémicas de cada jornada explican que el VAR se equivocó en el partido en Mestalla: «No se cumplen los criterios para sancionar»

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 20:35

Comenta

Aunque en una semana de clásico era lógico que el programa 'Tiempo de revisión', del CTA (Comité Técnico de Árbitros ) en el que se analizan ... las acciones más polémicas de cada jornada ocupara espacio, se analizaron dos jugadas del Real Madrid- FC Barcelona, también se han revisado otros partidos de la jornada 10 de LaLiga: Valencia – Villarreal (min. 44), Girona – Oviedo (min. 60), 5. Osasuna – Celta de Vigo (min. 76) y Rayo Vallecano – Deportivo Alavés (min. 4).

