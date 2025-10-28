La norma que debe cumplir el Valencia para no caer en alineación indebida El club de Mestalla fue eliminado de la competición del ko en 2001, en este caso por hacer coincidir a cuatro extranjeros sobre el césped

Lourdes Martí Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 20:02 Comenta Compartir

El Valencia se estrena en Copa del Rey en la noche del martes (20 horas). En una competición que Peter Lim ya dejó claro hace muchos años que no le importa, y en un momento en el que el equipo blanquinegro vive en zona de descenso y el sábado espera el Real Madrid, los de Carlos Corberán se enfrentarán a al débil Maracena en Copa del Rey.

En el Nuevo Los Cármenes, pocas caras nuevas en el equipo de Mestalla. Dimitrievski, Jesús Vázquez, Cömert, Panach, Iranzo, Santamaría, Javi Guerra, Almeida, Otorbi, Raba y Hugo Duro partirán de inicio. En el conjunto andaluz, el onoce inicial está formado por: García, Alarcón, Maldonado, Salvatierra, Juanjo, Marfil, Sabaca, Falín, Romero, Osuna y Fernández.

La Copa del Rey cuando con algunas novedades respecto a la normativa de temporadas anteriores que desde el delegado del equipo, Rangel hasta el propio Corberán y su cuerpo técnico deberán tener en cuenta. Así reza el artículo 36 de la normativa que hace referencia a la alienación de futbolistas.

Artículo 36

El árbitro deberá ser informado, antes del inicio del encuentro, de la relación de los futbolistas titulares y los eventualmente suplentes de cada uno de los equipos, así como la relación de entrenadores/as y técnicos/as que podrán situarse en el banquillo.

Para poder comenzar un partido cada uno de los equipos deberá comparecer, al menos, con siete futbolistas de los que conforman la plantilla de la categoría en que militan, siempre que tal anomalía no sea consecuencia de la voluntad del club, sino que esté motivada por razones de fuerza mayor. Si no concurriera dicha causa o, en cualquier caso, si el número fuera inferior, al club que así proceda se le tendrá como incomparecido.

Una vez iniciado el partido, durante todo el desarrollo del mismo, los equipos no podrán estar integrados por más de cuatro futbolistas de los que no conforman la plantilla de la categoría que militan.

El Valencia ya sabe qué es lo que le eliminen de la Copa por alineación indebida. En octubre de 2001, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol decidió dar por perdida al Valencia la eliminatoria de primera ronda de la Copa del Rey que disputó frente al Novelda, por alineación indebida simultánea de cuatro jugadores extracomunitarios.

Aquel Valencia de Rafa Benítez ganó 1-0 a domicilio el partido, durante los últimos dos minutos jugó cuatro extranjeros: los argentinos Pablo Aimar y Fabián Ayala, el yugoslavo Miroslav Djukic y el rumano Denis Serban.