Pulso por Gameiro Gameiro no cuenta para el Atlético. / efe La llegada del delantero francés estaba cerrada pero el equipo colchonero se descuelga ahora con nuevas condiciones económicas El Valencia no cederá al cambio de condiciones del Atletico L. M./H. E. VALENCIA. Miércoles, 8 agosto 2018, 00:10

El Valencia está dispuesto a mantener el pulso por Gameiro pero no va a ceder a los caprichos del Atlético de Madrid, que no cuenta con el jugador pero que no terminar de cerrar las condiciones de su venta. Cuando todo parace que está hecho, desde el Metropolitano cambian el acuerdo y dan una vuelta de tuerca a más a una negociación que se enfría.

Gameiro es el jugador que quiere Marcelino, su primera opción, pero el club de Mestalla no va a tolerar la falta de palabra del Atlético cuando todo estaba cerrado para el traspaso del delantero francés.

El lunes parecía que la llegada del francés era cuestión de horas y ayer, el director general del Valencia, Mateu Alemany, pidió tranquilidad tras salir de las oficinas del club. Conforme avanzó el día, las posturas se enfriaron. Los colchoneros ven ahora en la entidad de Mestalla un competidor y no están dispuestos a dar facilidades a uno de sus rivales. El acuerdo entre las tres partes, clubes y jugador, era un hecho reconocido por el propio Valencia. Gameiro se ejercitó ayer con sus compañeros del Atlético, como un gesto de poder hacia el Valencia. Llega el momento del jugador para presionar a su equipo.

La última propuesta que había sobre la mesa era de 16 millones más otros dos en variables. Unas condiciones aceptadas por el Valencia a pesar de que no eran las iniciales. El Atlético sigue sin ceder, trata de modificar las condiciones de las variables y encuentra la férrea oposición de un Valencia que exige que se cumplan los términos pactados y negociados. El club de Mestalla no cederá.

El lunes por la mañana el discurso desde el Valencia dejaba entrever una llegada inmediata del ariete francés. Incluso todo parecía preparado para que estuviera en la presentación del próximo sábado y dispuesto para estar disponible para el primer partido de liga el lunes 20 de agosto frente al Atlético.

Hoy se espera que el croata Kalinic sea presentado con la camiseta del equipo del Metropolitano y a partir de ese momento, Gameiro sabe que sus posibilidades son cero en el Atlético.