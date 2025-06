La portería, la patata caliente de Gourlay

Marc Escribano Valencia Sábado, 14 de junio 2025, 00:40 | Actualizado 01:14h. Comenta Compartir

No se podía saber, ¿verdad? Tras cuatro temporadas con Giorgi Mamardashvili defendiendo la portería de Mestalla, el gigante georgiano hace las maletas para enrolarse en ... las filas del Liverpool, con quien se acordó su traspaso el pasado verano en una venta en diferido. A esa dura marcha se le suma la salida del club de Jaume Doménech, que deja un panorama desolador bajo palos para el Valencia. En teoría, hay dos porteros, sí. Stole Dimitrievski y Cristian Rivero. El primero llegó el pasado verano pensando que iba a ser el titular sustituto de Mamardashvili, se quedó como suplente entendiendo que este próximo iba a ser su año, y ahora Carlos Corberán no confía en él y le ha invitado a salir, ya que el normacedonio está molesto por los pocos minutos que tuvo en una temporada en la que se le prometió un mayor rol. Además, no tuvo ni la oportunidad de jugar el último partido de Liga, uno intrascendente sin nada en juego, algo que terminó de agotar la paciencia del ex del Rayo.

Por otro lado está el caso de Rivero, que volvió a salir cedido por segunda vez y le terminó pasando más o menos lo mismo que en Alcorcón. Esta vez fue en Albacete. Jugó tres partidos al inicio de temporada, y su rendimiento no convenció al cuerpo técnico manchego, que lo mantuvo como suplente en Segunda División. Como reserva, sí tuvo la oportunidad de jugar en Copa del Rey, pero el Albacete cayó a las primeras de cambio y ni ahí tuvo oportunidades. Ya en las últimas tres jornadas, con el equipo salvado, le dieron la oportunidad y terminó el curso con siete apariciones totales, lejos de lo que se esperaba cuando marchó a préstamo. Ambos guardametas tienen un último año de contrato más, hasta 2026, pero bien podrían salir este mismo verano. Noticias relacionadas Raúl Albiol confiesa el motivo por el que decidió no volver al Valencia Los exvalencianistas que disputarán el novedoso Mundial de Clubes El Feyenoord pone los ojos en un jugador del Valencia Es por ello que, con estos ingredientes, Corberán busca dar un salto de calidad en la portería para que el relevo de Mamardashvili sea de un nivel alto. El nombre propuesto y que está ya encima de la mesa con negociación en marcha es el de Julen Agirrezabala. El vasco llegaría cedido del Athletic Club, con una opción de compra, ya que en San Mamés no se quieren desprender de él por si pasa algo con Unai Simón. Al chico, sabiendo que este año al jugar Champions habrá menos rotaciones, le llama la opción de ser titularísimo en Mestalla, rol que se le ha prometido. Uno de los nombres que sonó desde el desembarco de Ron Gourlay —cuya primera patata caliente es la portería— fue el de Vicente Guaita, filtrado por Meriton a The Strait Times en Singapur. No obstante, la opción del valenciano se ha diluido, ya que se busca un perfil más joven: sus 38 años son un escollo. Finalmente, dentro de ese casting de sustitutos de Mamardashvili, se presentan dos opciones de cantera que quizá no están preparadas para el presente, pero hay que tenerlas en cuenta porque empiezan a llamar a la puerta de cara al futuro. El portero titular esta última temporada de Valencia Mestalla ha sido Vicent Abril, de 20 años y que tiene contrato hasta 2027. Ha sido internacional con España en categorías sub-15 y sub-18, destacando por sus buenos reflejos. Pero el que viene pisando fuerte por detrás es Raúl Jiménez, que está disputando ahora mismo el Europeo sub-19 con España. El que ha sido el portero del Juvenil A valencianista está destinado a grandes cosas y también cuenta con vinculación contractual hasta 2026. Los de Abril y Jiménez son dos melones que el Valencia debe abrir antes de que sea demasiado tarde y seguramente tenga que elegir entre uno u otro, ya que su proximidad en edad —se llevan un año, 2005 y 2006— ha hecho que hasta ahora no hayan coincidido en las categorías inferiores, pero en el inevitable paso al filial se puede producir un tapón para uno de los dos. La lógica invita a pensar que Vicent Abril podría pasar a formar parte del primer equipo—inscrito con dorsal del filial— para hacer el rol del tercer portero, mientras que Jiménez pasaría a ser el titular del Mestalla compitiendo con Nil Ruiz, al que no se le ve tanta proyección de futuro. Todo esto siempre que el primer espada sea de nivel, que bien podría ser Agirrezabala.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión