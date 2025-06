Los exvalencianistas que disputarán el novedoso Mundial de Clubes

Marc Escribano Valencia Viernes, 13 de junio 2025, 12:25 Comenta Compartir

La temporada de fútbol ha terminado pero no para todos. La mayoría de clubes ya están de vacaciones, pero otros no tienen tiempo para descansar porque el apretado calendario les exige disputar una nueva competición que se estrena este verano. Se trata del novedoso y reformado Mundial de Clubes de la FIFA, que juntará a 32 equipos de todos los continentes para saber cuál es el mejor equipo del mundo.

En este torneo, en el que solo habrá dos equipos españoles que son el Real Madrid y el Atlético de Madrid, lógicamente no estará el Valencia. Pero sí habrá representación de un total de doce futbolistas que en algún momento de sus carreras han podido vestir la camiseta blanquinegra y jugar en Mestalla. También habrá representación de jugadores que han pasado por el Levante, aunque unos pocos menos.

Algunos de estos nombres son muy conocidos, y otros, no tanto, y quizá sorprenda saber el actual equipo de varios de ellos. Hay casos de jugadores que estuvieron en el Valencia hace bien poco, y otros que formaron parte de la entidad hace ya más de una década y siguen en activo. En la lista de doce hay jugadores importantes en sus actuales clubes y otros que tienen un rol residual, e incluso es posible que ni participen en el Mundial de Clubes. No hay portero, por lo que no se puede armar un once de exvalencianistas, pero cerca está.

Jordi Alba

Ampliar Jordi Alba, en su actual club. Inter Miami

Jordi Alba sigue deleitando al fútbol con su pierna izquierda y ahora lo hace defendiendo los colores del Inter Miami de la MLS norteamericana. El jugador catalán, actualmente con 36 años, está disfrutando de una última etapa, por no decir retiro dorado, junto a otros compañeros suyos del Barcelona como Leo Messi, Luis Suárez o Sergio Busquets en el sur de Florida. Allí llegó en el verano de 2023, tras dejar el Camp Nou.

En el conjunto culé disputó once temporadas previo pago de 14 millones de euros al Valencia. Llegó a la Academia de Paterna en 2007, subiendo al primer equipo blanquinegro en 2009. Tres años después, y tras convertirse en internacional absoluto y campeón de la Eurocopa, volvió a su club de formación y triunfó como uno de los mejores laterales de la historia. En el Valencia jugo 110 partidos oficiales, con seis goles y ocho asistencias.

Esta temporada Jordi Alba ha disputado 14 encuentros de MLS con el Inter Miami, repartiendo cuatro asistencias. En la Champions Cup de la CONCACAF ha jugado siete partidos, anotando un gol y dando otro. Estará en el Grupo A del Mundial de Clubes, junto al Al-Ahly, el Palmeiras y el Oporto.

Rodrigo de Paul

Ampliar Rodrigo de Paul, celebrando con el Atlético de Madrid. AFP

En el Grupo B del Mundial de Clubes habrá mucha representación con pasado valencianista, y dos comparten club. Uno de ellos es Rodrigo de Paul, actualmente en el Atlético de Madrid. El internacional argentino de 31 años ya es campeón del mundo con su selección y busca serlo ahora de clubes con el conjunto colchonero, al que llegó procedente del Udinese en 2021 por 35 millones de euros. A Italia había llegado antes por 10 'kilos', cuando salió del Valencia.

Y es que el argentino aterrizó en Mestalla muy joven, en 2014. Entonces se pagaron 6,5 millones por él a Racing de Avellaneda. Con el Valencia jugó 44 partidos, anotando dos goles y repartiendo cuatro asistencias. Números muy lejanos a los que ha firmado en el Atlético de Madrid. Solo esta temporada, por ejemplo, ha disputado 50 encuentros oficiales entre tres competiciones, firmando tres goles y diez asistencias. Se enfrentará al Botafogo, al PSG y al Seattle Sounders, siendo titular indiscutible en los esquemas del Cholo Simeone.

Samuel Lino

Ampliar Samuel Lino, con el Atlético de Madrid. AFP

Compartiendo equipo con Rodrigo de Paul está otro exvalencianista, el brasileño Samuel Lino. El extremo brasileño estuvo cedido un único año en Mestalla, en el que dejó buenas sensaciones pese al funesto curso grupal en el que se rozó el descenso. En aquella temporada 2022-23, el carioca disputó 41 partidos oficiales con la camiseta blanquinegra, marcando ocho goles y tres asistencias, lo que le valió para al regresar del préstamo, quedarse en el Atlético de Madrid.

Esta temporada, bajo las órdenes del Cholo Simeone, el jugador de 25 años ha alternado titularidades con suplencias, jugando tanto de banda izquierda, como de carrilero como de delantero. En 45 encuentros oficiales, ha marcado cuatro goles y ha dado ocho asistencias, siendo un jugador desequilibrante siempre escorado en el lado izquierdo del ataque colchonero, equipo que pagó 6,5 millones al Gil Vicente en 2022 por sus servicios.

Danilo Barbosa

Ampliar Danilo Barbosa, en Brasil. Botafogo

Siguiendo en el Grupo B, uno de los rivales del Atlético de Madrid será el Botafogo brasileño. Campeón de la Copa Libertadores, cuenta con una plantilla con varios rostros conocidos, entre los que se encuentra un exvalencianista que no tuvo un paso destacado por Mestalla. Danilo Barbosa jugó un único año como blanquinegro y lo hizo como cedido. En ese curso 2015-16, el pivote brasileño recaló procedente del Braga.

Entonces era una joven promesa del fútbol, pero en los 34 partidos que jugó como valencianista, no marcó ningún gol y repartió tres asistencias. No convenció y no se le terminó comprando. En su carrera ha alternado varias cesiones en el Benfica, el Standard de Lieja o el Palmeiras. El Niza lo llegó a comprar por 10 millones en 2018, pero desde 2022 juega en el Botafogo, al que llegó libre. Ahora, a sus 29 años, en el equipo brasileño es un jugador de rotación, habiendo participado en doce partidos este curso.

Kang-in Lee

Ampliar Kang-in Lee, con el PSG. AFP

Sin duda uno de los rostros más conocidos y recientes para el valencianismo de este Mundial de Clubes será el de Kang-in Lee. El surcoreano, una de las mayores promesas de la Academia de Paterna, lo tenía todo para ser una estrella en el Valencia, pero la gestión de su carrera no fue la adecuada, y Anil Murthy acabó regalándolo al Mallorca en el verano de 2021. Allí floreció, y se ganó un traspaso al PSG, que pagó 22 millones por él en 2023.

Con el equipo francés, a sus 24 años, ha ganado esta temporada la Champions League, aunque con un rol residual en cuanto a minutos se refiere en los partidos importantes. Eso sí, sus números no son malos: 45 encuentros, seis goles y seis asistencias. En el primer equipo del Valencia disputó 62 partidos, registrando tres tantos y cuatro pases de gol a sus compañeros. En ese Grupo B se medirá al Atlético de Madrid, al Botafogo y al Seattle Sounders.

Edinson Cavani

Ampliar Edinson Cavani, en La Bombonera. Boca Juniors

Pocos nombres resuenan tanto a leyenda del fútbol como el de Edinson Cavani. El veterano delantero uruguayo, ahora con 38 años, defiende los colores del Boca Juniors argentino desde el verano de 2023, cuando abandonó las filas del Valencia. 'El Matador' llegó como fichaje estrella un año antes a Mestalla, libre procedente del Manchester United, pero su rendimiento no fue el esperado y terminó marchándose antes de lo previsto.

En su etapa como blanquinegro, el ex del Palermo, Napoli o PSG firmó siete goles y dos asistencias en 28 partidos oficiales. Esta presente temporada en Boca Juniors no está siendo tampoco especialmente buena, con solo dos goles y dos asistencias en doce encuentros. Sus mejores días claramente han pasado ya, pero su veteranía y liderazgo ayudará al conjunto xeneize en el Grupo C, en el que se medirá ante el Auckland City, el Bayern de Múnich y el Benfica.

Nicolás Otamendi

Ampliar Nicolás Otamendi, esta temporada en Portugal. SL Benfica

Rival de Edinson Cavani, y además por posición habrá lucha sobre el campo, será Nicolás Otamendi. El también veteranísimo jugador argentino, con 37 años, sigue a un gran nivel en el Benfica portugués, lo que le permite seguir siendo habitual en la selección de Argentina, con la que se consagró como campeón del mundo. El Valencia lo fichó en 2014 a cambio de 12 millones de euros del Oporto, y un año después se marchó al Manchester City por 44,5 'kilos', en una de las mejores ventas de la historia de la entidad.

En su paso por Mestalla, de una única temporada, dejó un recuerdo imborrable, siendo a día de hoy muy querido por la afición. 38 partidos y seis goles, que para ser defensor central es una cifra altísima, fueron el motivo. Actualmente, en el Benfica, sigue siendo clave: 50 partidos, siete goles y cuatro asistencias en esta última temporada. Un futbolista incansable al que los años no le hacen mella. En el Grupo C tendrá como rivales a Auckland City, Bayern de Múnich y Boca Juniors.

Sergio Canales

Ampliar Sergio Canales, con el Monterrey. REUTERS

En el continente americano hay muchos jugadores históricos de nuestro fútbol, y varios de ellos juegan en México, donde hay mucho dinero. Uno de los que está triunfando allí es Sergio Canales, actual estrella de los Rayados de Monterrey, que pagó 10 millones de euros por sus servicios hace dos veranos. A sus 34 años, el cántabro ha firmado 18 goles y 12 asistencias en 42 partidos oficiales del conjunto mexicano.

Eso sí, en su paso por el Valencia no tuvo la misma suerte. Tras brillar en el Racing de Santander, fue fichado por el Real Madrid, pero las lesiones no le permitieron lucirse. Buscó una cesión en Mestalla en el verano de 2011 y terminó siendo comprado por 7,5 millones de euros. Tras 58 partidos, cinco goles y siete asistencias, se marchó a la Real Sociedad en 2014 por 3,5 'kilos'. Desde 2018 y hasta 2023 militó en el Real Betis, donde dejó atrás las lesiones y se asentó como internacional español. En el Grupo E tendrá como rivales al Inter de Milán, a River Plate y al Urawa Reds.

Enzo Pérez

Ampliar Enzo Pérez, en Argentina. River Plate

Otro exvalencianista que llegó a Mestalla con el aterrizaje de Peter Lim fue Enzo Pérez. El argentino actualmente juega a sus 39 años en River Plate. Cabe recordar que el Valencia pagó 25 millones por sus servicios al Benfica en 2015, y apenas dos años después se marchó al club rojiblanco argentino por 2,5 'kilos'. Todo un fiasco en términos monetarios. Tras un breve paso por Estudiantes de la Plata, está ahora en su segunda etapa en El Monumental, donde esta temporada ha jugado 22 partidos.

En su etapa en el Valencia jugó 74 partidos oficiales. El centrocampista, que fue habitual en la selección argentina durante muchos años, no marcó ningún gol como blanquinegro, aunque sí repartió tres asistencias a sus compañeros. En el Grupo E se enfrentará al Inter de Milán, a Rayados de Monterrey y al Urawa Reds.

Nico González

Ampliar Nico González, como 'sky blue'. Manchester City

En uno de los equipos favoritos a llevarse el título del Mundial de Clubes juega un exvalencianista. Se trata de Nico González, pivote del Manchester City. El centrocampista de 23 años fue fichado este último mercado de invierno por 60 millones procedente del Oporto, equipo al que se fue desde el Barça tras el año que jugó cedido en Mestalla.

Como 'cityzen' ha disputado de momento 16 partidos oficiales, marcando dos goles. Como valencianista, en aquella temporada 2022-23, jugó 26 encuentros, marcando un tanto y repartido una asistencia. Números discretos, aunque su rol de organizador desde la base de la jugada le alejaba mucho de la portería rival. En el Grupo G, el equipo entrenado por Pep Guardiola tendrá como rivales al Al-Ain, a la Juventus y al Wydad Casablanca.

Joao Cancelo

Ampliar Joao Cancelo, en Arabia Saudí. Al-Hilal

Otro que llegó como estrella al Valencia fue Joao Cancelo. En 2014 llegó a Mestalla cedido desde el Benfica, siendo comprado un año después por 15 millones. Pese a su juventud, destacó mucho como blanquinegro y en 2018 fue vendido a la Juventus por 40,4 millones de euros, tras jugar un año cedido en el Inter. Después se marchó al Manchester City, moviendo otros 65 'kilos' en traspaso. Tras un par de cesiones no muy afortunadas en el Bayern y el Barça, ahora juega en Arabia Saudí para el Al-Hilal, que abonó 25 millones por sus servicios.

En el conjunto árabe, el lateral derecho portugués de 31 años ha jugado este curso 34 partidos, anotando dos goles y repartiendo once asistencias. En su paso por el Valencia, registró un total de 91 apariciones oficiales, con cuatro tantos y ocho pases de gol a sus compañeros, siendo recordado por marcharse entre lágrimas de su último partido en Mestalla al saber que iba a ser vendido. En el Grupo H se medirá al Pachuca, al RB Salzburg y al Real Madrid.

Maximiliano Caufriez

Ampliar Maximiliano Caufriez, en Austria. RB Salzburg

Finalmente, hay un caso que habrá que cogerlo con pinzas. Se trata de Maximiliano Caufriez. El central belga había llegado en verano cedido por una temporada desde el Clermont francés. Su fichaje ya había destapado mucha indignación desde el primer momento, cuando se anunció la llegada de un defensor de un equipo que había descendido y que tampoco tenía un perfil muy prometedor. Además, se armó mucho revuelo en redes sociales cuando en las fotografías de su reconocimiento médico se le veía un poco pasado de peso.

El pelirrojo apenas disputó un único partido oficial con la camiseta del Valencia: 90 minutos ante el Getafe, en los que cometió un penalti que provocó el empate azulón y que una victoria se escapara. Con Rubén Baraja no tuvo feeling, y con Carlos Corberán no llegó ni a tener tiempo de generarlo. Fue apartado de los entrenamientos y se le invitó a buscar un nuevo destino. Finalmente, la cesión con el Clermont se cortó, y Maximiliano Caufriez puso rumbo al RB Salzburg austríaco, también cedido por parte del equipo francés. Allí tampoco le han ido las cosas bien. El central belga disputó cinco partidos, cuatro de Liga y uno de Copa, y una lesión de espalda le obligó a terminar la temporada antes de tiempo. Todo apunta a que no formará parte de la plantilla del equipo austríaco que viaje al Mundial de Clubes, pero como tal, ha militado en un equipo que participará en el novedoso torneo de la FIFA.