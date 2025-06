Caufriez, de fracaso en el Valencia a fiasco en el RB Salzburg

La temporada del Valencia tuvo unos altibajos muy destacables, llegando a ir colista de Primera División y estar en serio peligro de descenso, para acabar ... peleando por entrar en Europa tras una magnífica segunda vuelta y terminar firmando una tranquila salvación sin sobresaltos en las últimas jornadas. Ahora, con la llegada del nuevo CEO de fútbol, Ron Gourlay, se aspira a tener un curso 2025-26 más ambicioso.

El gran artífice de ese cambio fue Carlos Corberán. El técnico llegó en invierno para sustituir a Rubén Baraja y le aplicó un lavado de cara al equipo de Mestalla necesario. Parte de esa renovación llegó en el mercado de enero, en el que descartó a varios futbolistas que terminaron saliendo del club.

Uno de esos casos fue el de Maximiliano Caufriez. El central belga había llegado en verano cedido por una temporada desde el Clermont francés. Su fichaje ya había destapado mucha indignación desde el primer momento, cuando se anunció la llegada de un defensor de un equipo que había descendido y que tampoco tenía un perfil muy prometedor. Además, se armó mucho revuelo en redes sociales cuando en las fotografías de su reconocimiento médico se le veía un poco pasado de peso.

Su rendimiento en el campo tampoco ayudó. El pelirrojo apenas disputó un único partido oficial con la camiseta del Valencia: 90 minutos ante el Getafe, en los que cometió un penalti que provocó el empate azulón y que una victoria se escapara. Con Rubén Baraja no tuvo feeling, y con Carlos Corberán no llegó ni a tener tiempo de generarlo. Fue apartado de los entrenamientos y se le invitó a buscar un nuevo destino.

Finalmente, la cesión con el Clermont se cortó, y Maximiliano Caufriez puso rumbo al RB Salzburg austríaco, también cedido por parte del equipo francés. Allí tampoco le han ido las cosas bien. El central belga disputó cinco partidos, cuatro de Liga y uno de Copa, y una lesión de espalda le obligó a terminar la temporada antes de tiempo. A sus 28, el primo de Selim Amallah regresará a las filas del Clermont, equipo que quedó antepenúltimo en Ligue 2, jugó un play-out con el Boulogne-sur-Mer y se salvó por los pelos (1-3 y 1-2) de descender a tercera división francesa.

No obstante, pese a su paso irrelevante por el RB Salzburg, donde acumuló más fotos en el día de su presentación que sobre el campo, recibió junto a Janis Blaswich y Daouda Guindo un pequeño agradecimiento por parte del club austríaco a modo de despedida al finalizar la temporada en el último partido como local. Maximiliano Caufriez, pese a estar en uno de los clubes que disputará este mes el novedoso Mundial de Clubes, no viajará a Estados Unidos ya que el club no cuenta con él. Un fichaje que fue un fiasco en el Valencia y lo ha sido también en el RB Salzburg. Un nombre que perseguirá siempre a Miguel Ángel Corona, que fue el que lo trajo a Mestalla, y un nombre que pasará a la historia como uno de los peores jugadores que ha vestido la camiseta del Valencia.