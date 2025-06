Tebas da por hecha la continuidad de Lim en el Valencia

Si exceptuamos las veces cómo se refería a Peter Lim en los orígenes, cuando se planteaba la compra del Valencia por Meriton allá por 2014, ... Javier Tebas –presidente de LaLiga– siempre se ha caracterizado por ser uno de los más firmes defensores del actual máximo accionista. Tan sólo en una visita a Valencia en 2023 para hablar de la lucha contra la piratería en eventos deportivos, Tebas deslizó la posibilidad de que Lim pudiera plantearse una venta de acciones. Ahora, en cambio, la versión que traslada el presidente de la patronal invita a pensar en un escenario sin movimientos. Ayer, en la Cerámica de Vila-real, Tebas habló del Valencia y del cambio en el organigrama que se ha decidido con la llegada de Ron Gourlay.

«Demuestra el compromiso de Peter Lim de continuidad. Siempre ha habido rumores de si se va o no se va y ha venido su hijo de presidente y ha traído un CEO de fútbol que hacía tiempo que no tenía. Sigue apostando por su club y es un paso adelante en la estructura que él quiere crear», dijo Tebas.

De sobra es conocido que Tebas habló en su día con Lim aconsejando el fichaje de Mateo Alemany para el Valencia. Ahora, sobre Gourlay, no se ha repetido el guión. «No aconsejo nada, siempre me preguntan clubes si conozco a uno, si conozco a otro, y a Mateu –en referencia a Alemany– ya lo conocía y nunca he podido hablar mal de él. Al nuevo no le conozco, es una estructura que ya tuvo el Valencia con Mateu, y, parece que es un hombre con experiencia».