Julen Agirrezabala, el hombre de hielo que se hizo portero en la playa de Peñíscola

«Es un porterazo». Palabra de Imanol de la Sota, exentrenador del Bilbao Athletic. «Es el bueno», decían los técnicos de Lezama entre la pléyade de guardametas que poblaban la cantera. «Sobrio y sereno», elogiaba Ernesto Valverde, técnico de San Mamés. «Hace pocas anchoas, es muy buen portero», reflejaba Javier Clemente, el artífice del último doblete del Athletic. Voces autorizadas elogian a Julen Agirrezabala, el elegido por Carlos Corberán para la portería del Valencia CF. Para ser el titular. El jugador ya sabe del interés, quiere venir y ahora sólo falta que los clubes se pongan de acuerdo. La opción que se plantea desde Micer Mascó es una cesión con opción de compra que no supere los diez millones. El Athletic duda porque su entrenador confía plenamente en el hombre de hielo, en ese chaval que adoraba pintar y que ahora dibuja actuaciones memorables en el césped.

Julen Agirrezabala Astúlez (Rentería, 26 de diciembre de 2000) sufrió una lesión en tres vértebras durante un entrenamiento de la pretemporada pasada. Junto a Unai Simón también estaba en la plantilla Álex Padilla, un hispano-mexicano de notables condiciones. Pero Valverde, ante el inicio de las eliminatorias de Copa del Rey y de la Liga Europa, lo tuvo claro: «Mi portero es Agirrezabala». Así se escenificó ese mismo verano con la renovación de su contrato. Firmó hasta 2027 y el club se reservaba una opción de ampliar la vinculación dos temporadas más. Confianza máxima en aquel joven que apareció por la academia del Athletic en 2018 y que apareció en Primera División un 16 de agosto de 2021 para convertirse en el portero más joven (tenía 20 años) en debutar con el conjunto vizcaíno en 31 años.

Y eso que Julen no tenía muy claro su futuro deportivo. En su Rentería natal prefería ver documentales de animales y luego retratarlos en sus cuadernos. «Dibujar se me daba muy bien», decía el joven, pero la transición se impuso: «El portero fue ganando al dibujante». La sangre helada de aquel adolescente se derritió al sol de la playa de Peñíscola. En unas vacaciones familiares, cuando tenía diez años, su primo chutaba en la arena y Julen lo paraba todo. Y eso que en el colegio le ponían de defensa. «Pero aquel verano lo cambió todo», dijo.

Fue regresar a su tierra y pasó de jugar pachangas en el parque de Olibe a enrolarse en el Touring. Comenzó en fútbol 7 y luego pasó a los alevines. Mientras cursaba sexto de primaria, disfrutaba del deporte con los chavales del pueblo. Momentos de diversión, como debe vivirse el fútbol en esas edades. El Touring era un club vinculado a la Real Sociedad y rápidamente llegó el aviso de que allí había un proyecto de portero. Pero, claro, en ese momento Agirrezabala estaba lejos de su 1,87 de hoy en día. «Tenía mucha clase, pero era muy poquita cosa, muy delgadito y con poco cuerpo», reflejaron en un informe. El club donostiarra lo rechazó. Años posteriores, ya en el Antiguoko (entidad que también estaba vinculada a la Real Sociedad) citaron al guardameta durante tres años a entrenamientos de tecnificación, pero jamás se atrevieron a dar el paso de ficharlo.

Pero los ojos de un visionario como es José María Amorrortu fueron suficientes. El Athletic le propuso fichar. En ese momento le entran las dudas a la Real Sociedad y le presentó un contrato, pero Julen, el hijo Juanjo Agirrezabala, exportavoz de Eusko Alkartasuna en el Parlamento Vasco, fue fiel a su palabra. Se la había dado el Athletic y firmó por ellos. Fue directamente al juvenil de División de Honor. Su trayectoria continuó en el Baskonia y Bilbao Athletic antes de dar el salto mortal con tirabuzones. Marcelino disfrutaba de Unai Simón pero dudaba de Jokin Ezkieta como segundo portero. Y cuando vio a Julen se relajó por completo. Había encontrado al hombre perfecto. Llegaba la primera jornada de la temporada 2021-2022 y el exentrenador del Valencia quiso dar descanso a su guardameta titular tras llegar de la Eurocopa. Le dio la portería a Agirrezabala. También en el segundo partido y el rival no era un cualquiera. Se medía al Barcelona. Pero nadie dudaba de ese portero que se define de esta manera: «Soy una persona tranquila. Los porteros tienen ese toque de locos, pero yo no me veo con ese toque». Los entendidos detallan sus cualidades: reposado, inteligente, intuitivo y que lee muy bien el juego. Los admirados por Julen le han ayudado a mejorar: le encantaba Buffon, especialmente, pero también Casillas y Neuer. 'Quasi res porta el diari'.

Su progresión ha sido meteórica. Disputó nueve partidos en la temporada 2021-2022, ya fueron quince en la siguiente, hace dos disputó doce encuentros pero con el premio de la final de Copa del Rey y en la pasada se ha ido casi a la treintena. Su concentración en el fútbol hizo que apartara los estudios. De adolescente tiró por matemáticas y física para luego empezar la carrera de Ingeniería Mecánica y después se pasó a Administración y Dirección de Empresas. Por ahora sólo estudia a los delanteros. Y saca matrícula de honor.

En sus primeros 50 partidos en la élite encajó 40 goles y en 20 encuentros dejó la portería a cero. Y ya ha tenido momentos épicos, como aquel penalti detenido a Mbappé tras un penalti que cometió él mismo y que provocó que la afición de San Mamés cantara «Julen, Julen» a pleno pulmón. Pero su momento más especial fue el título de la Copa del Rey de 2024. Tras cuarenta años de espera, el Athletic sumó su vigesimoquinto título en esta competición. Y con él de portero titular. En Mestalla, la que puede ser su casa, en cambio, sufrió en marzo de 2022 con un gol de Guedes que apeó al Athletic de una nueva final de Copa del Rey. Pero nada desanima a este joven que también es seguidor del tenis y el baloncesto. Pero lo que mejor se le da es el fútbol. «Destaca por su juego aéreo y por sus rápidos movimientos bajo palos. Sabe medir en las salidas y domina el bloqueo arriba», reseñaban en Lezama. Un portero pluscuamperfecto.

