Agirrezabala, objetivo para la portería del Valencia

Pedro M. Campos Dubón Valencia Miércoles, 11 de junio 2025, 15:34 | Actualizado 15:47h. Comenta Compartir

El Valencia tiene claro quién debe ser el sustituto de Mamardashvili. Se trata de Julen Aguirrezabala, actual portero del Athletich de Bilbao. Es el elegido por Carlos Corberán y ya se lo han hecho llegar a Singapur. Ron Gourley, nuevo CEO de fútbol del conjunto de Mestalla, ya está ideando cómo conseguir sacar al guardameta de San Mamés. La opción que se está trabajando es que la entidad de Ibaigane acepte una cesión con opción de compra, aunque habrá que saber qué cantidad reclama el Athletic. Ahí es cuando Peter Lim y Kiat Lim tendrán que decidir si acceden.

El guardameta, de 24 años, quiere salir de Bilbao porque no quiere pasar una temporada más a la sombra de Unai Simón, titular indiscutible en el el Athletic y en la selección. El Valencia cuenta con el interés del portero de llega a Mestalla, aunque también el Espanyol se ha interesado tras la salida de Joan García, y porque sabe que el entrenador blanquinegro lo ha elegido como titular por delante de Dimitrievski. El macedonio, conocedor de que el club busca otro arquero de nivel, ya ha mostrado su intención de marcharse.

A Valverde no le agrada la salida de Agirrezabala. El portero donostiarra ha firmado su campaña con más partidos en el Athletic gracias a la confianza absoluta que tiene el entrenador en él. En la competición de la regularidad, el elegido siempre ha sido Unai Simón, pero en el resto de torneos el técnico ha contado con el futurible del Valencia.

Ya sin Mamardashvili, que se asentará definitivamente en Anfield después de un año más de préstamo gracias al Liverpool, todas las papeletas se destinaban a que Dimitrievski pasara a ser el arquero titular para la temporada 2025-26. El internacional por Macedonia del Norte, que llegó procedente del Rayo Vallecano la pasada campaña a coste cero tras terminar su vinculación, confiaba en que este iba a ser su momento. Sin embargo, sobre el nuevo guion, no todo va a ser tan asequible para Dimitrievski, ya que Carlos Corberán no confía plenamente en el macedonio como titularísimo. Así lo entendió el portero cuando a final de temporada, el día del Betis, un partido intrascendente, el elegido en el once volvió a ser Mamardashvili. Dimitrievski entendía que él llegó al Valencia para poder destacar. Tras un año esperando a la retaguardia, consideraba que era momento de darle esa confianza. Y al no tenerla, su deseo es marcharse.

En ese caso, la apuesta de Corberán será Agirrezabala de primer portero y habrá que decidir si se busca en el mercado el reserva o se apuesta por la Academia de Paterna. Ahí relucen dos porteros, uno es Vicent Abril, que ha sido titular en el Mestalla durante toda la temporada, y Raúl Jiménez, del juvenil e internacional sub-19. Todos los informes de ambos son magníficos, pero la duda es si el técnico contempla pasar la temporada en esa situación o aspira a otro guardameta veterano.