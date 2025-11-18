Pepelu, sobre el derbi: «Es un partido especial para mí»

Marc Escribano Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 14:05 Comenta Compartir

El derbi de la ciudad ya está aquí, ya que este viernes Valencia y Levante se miden las caras en Mestalla. Uno de los protagonistas será Pepelu, que se reencontrará con su exequipo 888 días después de su polémico cambio de camiseta. Es por ello que ha sido el protagonista en la radio oficial del club blanquinegro, hablando sobre el encuentro.

«Con ganas de que llegue el partido. Es un encuentro especial para mí y para la ciudad. Esperemos que sea un buen día. Será un partido igualado. El Levante es un buen equipo y está compitiendo muy bien. Un derbi es un derbi, son encuentros diferentes. Tenemos que saber dominarlo y potenciar nuestras virtudes», afirmó Pepelu.

Preguntado por su pasado en el Levante, no se quiso mojar mucho el de Dénia. «Va a ser muy especial por todo lo que significa. El último derbi fue mi primer y único año en primera con el Levante. Un derbi siempre es especial y fue un encuentro igualado», señaló el centrocampista, que habló de las sensaciones del Valencia: «Después del último partido ante el Real Betis, el equipo encontró un poco el camino del buen juego, de lo que tiene que ser y este parón nos ha hecho tener aún más ganas de que llegue el partido y darle continuidad».

Para Pepelu, será importante tener el factor cancha de Mestalla. «Es un estadio muy complicado para todos los equipos y se ha demostrado históricamente. Mestalla siempre ayuda mucho, es una barbaridad lo que transmite la afición. Tiene que ser una noche especial y estamos seguros de que Mestalla no va a defraudar y de que van ayudar mucho al equipo. Mestalla es diferencial. Nosotros estamos muy agradecidos y con la intención de darles todo para conseguir la victoria», dijo.

Pepelu también comentó las variantes tácticas en el centro del campo del Valencia. «Como equipo podemos tener diferentes variantes tácticas y el otro día probamos una distinta. A Corberán siempre le gusta 'dar con la tecla' y salió muy bien. Nos sentimos muy cómodos y, cada uno, pudo potenciar sus virtudes. Ayudar al equipo desde cada posición hizo que se viera a un Valencia con una identidad muy buena», señaló el jugador, que cree que el derbi puede ser un punto de inflexión: «Si ganamos puede serlo. Las victorias te refuerzan mucho y llevamos varias jornadas sin conseguirlas. Hacerla en un derbi puede suponer ese punto de inflexión y mirar hacia arriba».